Hátrányos helyzetű óvodákat segítenek a kezdeményezéssel

Kinőtt, de jó állapotú gyerekruhák, kegyvesztett játékok minden háztartásban akadnak. Van, ahol a szekrény polcai roskadoznak a feleslegessé vált, de valahol félúton megakadt holmik alatt.

Ugyanakkor vannak szülők, akik rögtön eladják vagy elajándékozzák a mindennapokon kívül rekedt ruhákat és játékokat. Három édesanya – köztük a tiszafüredi Barát Hella – ugyanebben a cipőben jártak, ám ahelyett, hogy polcról polcra, sarokból sarokba pakolták volna a felesleges holmikat, sokkal jobb ötlettel álltak elő. Országos mozgalmat indítottak a legnagyobb közösségi oldalon.

– Örökbe fogadok egy ovit! Ez egy jótékonysági kezdeményezés, mely a közösségi oldalon indult – kezdte hírportálunk kérdésére Barát Hella, aki két barátnőjével, Tóth-Hencz Edittel és Pajor Csillával fogott bele a megvalósí­tásba.

Az ötletgazda elmondta: szeretnék, ha ötletük megvalósítása nonprofit maradna, pénzmozgás nélkül. Civilek a saját, már nem használt eszközeiket és játékaikat, ruháikat adományozzák olyan intézmények, elsősorban óvodák részére, ahol hátrányos helyzetű gyermekeket nevelnek.

– Az adományokat nem nálunk rakják le, nem mi továbbítjuk azokat, hanem a felajánló közvetlenül az óvodának juttatja el – magyarázta. Ehhez futárszolgálatot vesznek igénybe, ami jelentősen egyszerűsíti a folyamatot.

Olyan térségekben, ahol nagy a halmozottan hátrányos helyzetű, úgynevezett HHH-s gyermekek aránya, ott általában a nevelési intézmény felszereltsége is ezt tükrözi. Ezért minden segítség, minden felajánlás előrelépést jelent. Az ilyen településeken csekély a megélhetési lehetőség, többnyire a gyermekek után járó támogatásokból és a közfoglalkoztatási programok juttatásaiból élnek. Az ilyen családokban élő gyermekek sokat nélkülöznek, a települések gazdasági helyzetéből adódóan az óvodák is fejlesztésre szorulnak.

– Tudtuk, hogy vannak ilyen intézmények az országban, sok szomorú történetet hallottam az elmúlt időszakban. Elhatároztuk, hogy a probléma megoldására keresünk embereket. Olyanokat, akiknek van feleslege, például jó minőségű, de már nem használt ruhák, játékok – ecsetelte Hella. Ma már egyre többen keresik fel őket segítőszándékkal. Az ország számos pontján van örökbefogadójuk, megyénkből Tiszabő éppen Hellához tartozik.

– Kilencvenkét gyermek jár az általam örökbe fogadott bői óvodába, ez kifejezetten nagy létszám. A gyerekek az intézményben fürdenek, ezért a saját holmik mellett fürdetőt is küldtem nekik – mutatta be a kezdeményezést saját példáján keresztül. Találkoztak olyan esettel is, ahol az intézménynek havonta mindössze ötezer forintja marad fertőtlenítő és takarítószerek vásárlására. Az óvodát örökbefogadó adományozó a szükséges szerekkel támogatja az intézményt.

A legtöbb hasonló ovi Kelet-Magyarországon található, például a Tisza-tó közeli Ároktőn, de Ózdon több intézmény is van.

Ugyanakkor felmerül a kérdés: miért nem közvetlenül egy-egy kiszemelt családnak segítenek? Erre is megvan az észszerű magyarázat, a kezdeményezés ötletgazdái alaposan körbejárták a kérdést.

– Sok óvodával, szakemberrel egyeztettünk, akik elmondták, a gyerekeknek nincsenek otthon játékaik. Nem ritka, hogy a téli fűtési szezonban még azok is a tűzre kerülnek. A gyerekek szinte csak az óvodákban találkoznak játékokkal – érvelt.

Ráadásul ezzel a módszerrel nem csak egy családnak, hanem sokkal több gyerek életét tehetik színesebbé. Ráadásul a HHH-s családokból érkező gyerekeknek az egyetlen esélye a felzárkózásra az óvoda és az iskola.