Hatvanezer forintot loptak a csalók egy idős szolnoki férfitől

Ismét akcióba lendültek a telefonos csalók, ezúttal újszászi olvasóink jelezték, hogy a bankkártyájukon szereplő adatokat próbálták illetéktelenek megszerezni tőlük. Eközben a Magyar Posta nevével visszaélve azzal kecsegtetik a gyanútlan ügyfeleket, hogy okostelefont nyertek. A legveszélyeztetettebb az idős korosztály.

Körülbelül hatvanezer forintot emeltek le a közelmúltban egy újszászi, nyolcvankét éves, mozgáskorlátozott férfi bankszámlájáról a telefonos csalók. Az eset sajnos nem egyedülálló.

– Édesapám nemrégiben kapott egy levelet a nyugdíjfolyósítótól az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatban, és éppen aznap hívta fel telefonon egy férfi, állítólag a nyugdíjfolyósítótól, adategyeztetés céljából – mondta el hírportálunknak az idős férfi lánya.

– Édesapám megjegyezte, hogy éppen a levelüket olvassa, mire mondta a férfi, hogy igen, előtte is ott van, majd megkérte, hogy egyeztessenek adatokat. A férfi tudta az édesapám nevét, de a többi adatot, például a bankkártyán található számokat viszont neki kellett bemondania a telefonba, a férfi pedig mindre mondta, hogy igen, stimmel.

– Ezután kerestek meg minket a banktól, hogy gond van, mert több sikeres kifizetést és két sikertelent észleltek édesapám bankszámlájáról. Eléggé megrendített minket az eset, főleg, hogy annak idején épp a szüleim védelme érdekében nyitottunk bankszámlát, de ezek után a készpénz biztonságosabbnak tűnik – panaszolta.

A bankban azt mondták, van rá esély, hogy visszafizetik a csalók által levett összeget, de még folyamatban van az ügyintézés. A rendőrségen azonban még nem sikerült feljelentést tenni, ugyanis ezt csak a sértett teheti meg, a lánya nem.

Az idős férfi egyébként nagyon óvatos, a lánya pedig szinte hetente a lelkére köti, hogyha egyedül van otthon, senkit ne engedjen be a házba. Ha telefonon hívják, senkinek ne mondja meg a nevét. Hiába azonban az óvatosság, a csalók még így is megtalálják a módját, hogy pénzt csaljanak ki az idősektől.

Egy másik olvasónk, aki Szolnokon él, azzal kereste meg hírportálunkat, hogy a Magyar Postától kapott egy üzenetet, miszerint mobiltelefont nyert.

– Négy egyszerű kérdésre kellett válaszolnom, például, hogy milyen gyakran veszem igénybe a posta szolgáltatásait, majd ki kellett választanom, melyik okostelefont szeretném – idézte fel olvasónk.

– Igen ám, de ahhoz, hogy megkapjam a nyereményemet, ki kellett fizetnem háromszázhuszonnégy forint postaköltséget átutalással, és meg kellett adnom a kártyám adatait. Ezt nagyon nem szerettem volna megtenni, és itt kezdett gyanús lenni nekem ez az üzenet. Felhívtam a postát, és érdeklődtem a nyereményjáték „eredetisége” felől, de nem tudnak ilyenről. Azóta is folyamatosan kapom a hasonló üzeneteket, csak mindig más formába csomagolva, de már nem foglalkozom velük – tette hozzá.

A Magyar Posta Zrt. arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy ismeretlenek értékes nyereményeket, számos esetben mobiltelefont ígérnek nem létező nyereményjátékra hivatkozva a Magyar Posta nevében. Az utóbbi hetekben azonban gyakori az is, hogy csomag érkezését jelzik, és annak árát kérik.

– Az elkövetők számos módon, e-mailben, böngészés közben felugró ablakban vagy SMS-ben kérik el ügyfeleink személyes adatait, bankkártyaszámot, esetleg PIN-kódot vagy egyszerűen pénzt. Az értesítésben pedig a Magyar Posta logóját és arculati elemeit használják, ezzel megtévesztve az ügyfeleket. Idén egyre gyakoribbá váltak az adathalász támadások, nemcsak társaságunkat, hanem más cégeket érintően is – állt a posta válaszában.

– Gyanakvásra adhat okot már az is, ha olyan nyereményjátékról kap értesítést, amely ismeretlen Önnek. Ha bizonytalan, akkor érdemes ellenőrizni a posta honlapján, ahol minden akciót közzéteszünk. Gyakori, hogy magyartalan vagy nyelvtanilag helytelen a megfogalmazás, előfordul, hogy hiányoznak az ékezetek az e-mailekben, SMS-ekben.

– Fontos tudni, hogy a Magyar Posta sem telefonon, sem sms-ben, sem e-mailben nem kér be személyes adatokat, böngészés közben felugró ablakokban nem hirdet, valamint a társaság által meghirdetett akciókhoz minden esetben tartozik játékszabályzat, amelyben leírjuk, hogy a nyerteseket milyen módon értesítjük. Ha a szabályzattól eltérő üzenetet kap, gyanakodjon, és javasoljuk, hogy zárja be azt az ablakot. Az adathalász támadások jó részét kis odafigyeléssel fel lehet ismerni – hangsúlyozták.

Mint megtudtuk, a Magyar Posta a megtévesztő értesítésekről szóló ügyfélbejelentéseket komolyan veszi. Minden esetben jelzi az adathalászatot az intézkedésre jogosult hatóságnak, valamint tájékoztatja a lakosságot a honlapján és a közösségi oldalakon.

Kifogyhatatlan a csalók tárháza

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a trükkös tolvajok és csalók tárháza kimeríthetetlen.

Vojter-Szabó Zita megyei rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, hogy leginkább idős emberek esnek áldozatul, hiszen jóhiszeműségük miatt könnyebben félrevezethetők. Éppen ezért fontos, hogy a családtagok is felhívják hozzátartozóik figyelmét az elkövetői magatartásokra.

Gyakoriak a különféle bankok, szolgáltatók, hatóságok nevében küldött számlák vagy e-mailek, amelyek nyereménnyel kecsegtetnek vagy adategyeztetés címszóval szerzik meg a gyanútlan emberek bankkártyaadatait.

Telefonon is előszeretettel keresik fel áldozataikat a csalók, szintén nyereményjátékkal vagy adategyeztetéssel kapcsolatban. Fontos, hogy se az interneten, se telefonon ne adjuk ki ismeretleneknek bankkártyánk adatait. Ne utaljunk pénzt ismeretlen bankszámlákra, ne töltsük fel idegen emberek mobiltelefon-egyenlegét.

Az idős embereket az úgynevezett „unokázós” csalók is veszélyeztetik, akik azzal keresik fel áldozataikat, hogy hozzátartozójuk bajba került, és pénzre van szüksége.

A tettesek gyakran becsengetnek házakhoz is, és hivatalos személynek adják ki magukat vagy valamilyen segítséget kérnek. Fontos, hogy ne engedjünk be idegeneket a házunkba, lakásunkba, bármilyen ürügyre is hivatkoznak, de a tűzifaárusokkal is legyünk óvatosak.

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válunk, vagy gyanús idegent látunk, azonnal értesítsük a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!

A cikk témájával kapcsolatban véleményt is írtunk, ezt ide kattintva olvashatja el.