Hazánk legnagyobb beruházásról, a Paks II-ről beszéltek Karcagon

Paks aktualitásairól Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter és Kovács Pál, Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár beszélt kedden sajtótájékoztatón, majd lakossági fórumon a karcagi Déryné Kulturális Központban.

– A paksi atomerőmű nélkül nem teljesíthetők a klímavédelmi célok és nem biztosítható Magyarország biztonságos áramellátása – jelentette ki Süli János. A két új blokk működése évente 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátást tesz majd elkerülhetővé. Most az ország számára szükséges villamos energia 35 százalékát importból kell biztosítani – mondta, s példákat hozott tavalyról, amikor egy téli és egy forró nyári napon is rekordot döntött az energiafogyasztás, amit csak importból lehetett biztosítani. Ezért is fontos, hogy megépüljön a Paks II, hazánk legnagyobb beruházása, ami nagyon biztonságos és környezetbarát lesz.

Elkezdődött az engedélykérelmek beadása az Országos Atomenergia Hivatalhoz, várhatóan 2021 szeptemberében megkaphatják a létesítési engedélyt. A projekt 400 engedéllyel már rendelkezik, de 6000 kell a teljes beruházáshoz. A szakember szólt arról is, hogy a hitelből készülő beruházás jelentős profitot termel majd azon túl, hogy hazánk nem lesz kiszolgáltatott helyzetben energiaügyben. A költséghatékonyság mellett fontos az is, hogy a kormány klímapolitikai intézkedéseivel segít fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit, illetve az erőmű megépítése a gazdaság fejlesztéséhez is hozzájárul.

Kovács Pál államtitkár szólt arról is, hogy 7 ország 9 városában ismertették az elmúlt időszakban a Paks II részleteit. Ma Paks képes a legalacsonyabb áron és folyamatosan villamos-energiát termelni hazánkban. A szakember szólt a mátrai erőmű árairól és a megújuló energiaforrások nem mindig üzembiztos kapacitásáról is, ezért az ellátásbiztonság szempontjából is fontos Paks bővítése.