Házhoz érkezik a segítség Tiszafüreden és a járás településein

Szájmaszkos polgárőrök és önkéntesek járják az utcákat, némelyik házba becsöngetnek, átadnak valamit. Az időseken és rászorulókon segítenek éppen, élelmiszercsomagokat osztanak.

Nem maradnak egyedül a segítségre szorulók ezekben a hetekben sem. Rendszeresen szerveznek élelmiszerosztást Tiszafüreden és a járás több településén. Csak az elmúlt héten több mint ötszáz kiló tartós élelmiszert juttattak el a kijelölt háztartásoknak. Az élelmiszer-adományok csomagolásában és kiszállításában közreműködtek a polgárőrök, az önkormányzat munkatársai, valamint önkéntesek.

– Nagyon konstruktív a munkakapcsolat a településeken működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, védőnőkkel, hivatalokkal és oktatás-nevelési intézményekkel – magyarázta hírportálunk érdeklődésére Csesznok Adrienn, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának (TKTT) vezetője.

A rendszeresen kiosztott adományok a Magyar Élelmiszerbank budapesti, debreceni és karcagi raktáraiból érkeznek Tiszafüredre. Egy kétéves szerződésnek köszönhetően nyílik lehetőség a segítségnyújtásra, melynek értéke a jelenlegi nehéz helyzetben felértékelődik.

– Csak tavaly közel tizenötmillió forint értékben sikerült élelmiszert szétosztani a rászorulók között. Ez közel tizenhétezer kilogramm élelmiszert, fejenként közel huszonhatezer forint értékű segítséget jelentett az általunk ellátott személyeknek – részletezte a szakember.

Kiemelte, nemcsak Tiszafüreden történik adományozás, hanem a Tiszafüredi járás több településén. Az elmúlt héten például Tiszaszőlősön is felkeresték a segítségre szorulókat. A kedvezményezettek mindenhol örültek az élelmiszercsomagnak, szívesen fogadták a látogatókat. A múlt heti adományosztásban részt vevő egyik polgárőr lapunk kérdésére elmondta: az ebéd kiszállításában is gyakran részt vesznek, a lakosok már ismerik, így bizalommal fogadják őket. Nem ritkán beszélgetésbe is elegyednek velük.