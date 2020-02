Helmut és Macika nem alszanak téli álmot a berényi állatkertben

Gyerekek és felnőttek is szép számmal gyülekeztek vasárnap délben a Jászberényi Állat- és Növénykert medvekifutójánál, ahol mindenki kíváncsian várta, hogy milyen időjárást jósol Helmut és Macika.

A néphiedelem szerint ugyanis február 2-án a medve előbújik a barlangjából, és ha derült, napos idő van, akkor meglátja az árnyékát, majd visszahúzódik, mert még hosszú tél várható. Ám, ha borult az ég, nincs árnyéka a medvének, akkor kint marad, mert érzi, hogy nemsokára közeleg a tavasz.

A jászberényi állatkert két kedvelt lakója, Helmut és Macika a februári napsütésben meglátta ugyan az árnyékát, de egyikük sem ijedt meg és nem is húzódott vissza a barlangba. A berényi macikat gondozóik télen, nyáron folyamatosan etetik és mozgatják, nem alszanak téli álmot. A medvelakból előbújva talán már sejtették, hogy a gondozóktól és a látogatóktól finom csemegét kapnak majd és eszük ágában sem volt visszabújni. A népi időjósláshoz kapcsolódóan annyi igaz, hogy a napsütésben Helmut és Macika árnyékra leltek, ami azt jelenti, hogy a tél még sokáig tart.

Komondi Ildikó, gondozó érdeklődésünkre elmondta, hogy a medvék ezúttal öt dobozban kapták meg az eleséget, egy nagy halat pedig lefagyasztva dobtak be a medencébe. Megtudtuk, hogy Macika általában a nagy felfedező, Helmut pedig a kényelmesebb állat. Ez a medvelesen be is bizonyosodott, hiszen Macika a csemege után kutatva szétdobálta a dobozokat, a halat pedig kilopta a vízből és elfogyasztotta. Helmut pedig csak ballagott utána. Az európai barnamedve testvérpár húsz éve született az állatkertben, a zoo kedvelt lakói, akik minden egyes alkalommal élvezik a látogatók jelenlétét, figyelmét.