Helybeli meseíróval találkoztak a kicsik Rákóczifalván

Kalóz Edit rákóczifalvai meseíró bűvölte el történeteivel a kisdiákokat a minap a helyi könyvtárban. A meséket Nagy Katalin Matild tette még élvezetesebbé homokanimációival, a másodikosok nagy örömére.

A gyerekeknek Tóth Istvánné könyvtáros mutatta be a vendégeket. Nagy Katalin Matildról így szólt: őt varázslónak is nevezhetjük, hiszen gyönyörű rajzokat készít, de nem színes ceruzával, filctollal vagy zsírkrétával, ahogy megszoktuk, hanem homok segítségével rajzolja meg figuráit.

Az írónővel kapcsolatban pedig azt is elárulta, hogy meséi az interneten is olvashatók, ugyanis egyik weboldalán megosztotta pár izgalmas történetét, egy másikon pedig sok érdekes és szórakoztató mese található. Edit Zűrzavar a Macskabolygón című mesekönyve pedig részben Rákóczifalván játszódik.

– Edit dolgozott itt a könyvtárban is, sokat beszélgettünk, és akkor derült ki, hogy meséket ír – árulta el Tóth Istvánné. – A könyvtár pályázatból megvalósuló író-olvasó találkozóinak egyikére, úgy gondoltam, őt is meg kellene hívnunk, mint helyi szerzőt, hadd ismerjék meg a gyerekek őt magát és műveit is.

A kisdiákok élvezték a programot, a könyvtárosok véleménye alapján még felnőttek számára is szórakoztató volt. Az ifjúság örömmel vette, hogy az előadás végén ők is kipróbálhatták a homokkal való rajzolást. Aki pedig kedvet kapott a mesékhez, a szerző könyveit természetesen a falvai könyvtárban is megtalálja. Kalóz Edit nem először tartott Nagy Katalin Matilddal közösen előadást, régebben a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban is közösen mutatkoztak be.