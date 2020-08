Helyettes államtitkár járt a vállalkozói fórumon Szolnokon

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával partnerségben szakmai fórumot rendezett Szolnokon a Galéria Étteremben.

A rendezvényen Dobos Balázs, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős helyettes államtitkár a KKV-szektor helyi képviselőinek a 2021-2027-es vállalkozásfejlesztési európai uniós források kijelöléséről és tervezett felhasználásáról tartott előadást, melyet vállalkozói beszélgetés követett.

– A helyi vállalkozókkal nagyon hasznos beszélgetést folytattunk, áttekintettük a jelenlegi, a Covid miatt mindenki számára új és nagy rugalmasságot igénylő helyzetet, a cégek elképzeléseit, valamint hogy milyen intézkedésekre, kormányzati támogatásokra lehet szükségük a közeljövőben – foglalta össze a szakmai fórum eredményeit Dobos Balázs helyettes államtitkár.

– Átbeszéltük azt is, a vállalkozásoknak milyen észrevételeik vannak a támogatáspolitikával kapcsolatban.

A helyettes államtitkár kifejtette, a következő időszak támogatási koncepciója összhangban van a 2010 óta folytatott patrióta és pragmatikus gazdaságpolitikával, illetve a kkv-stratégiával, mely kijelöli azt a két fő célt, melyet ezek a támogatások is szolgálnak. Cél egyrészt, hogy minden magyar vállalkozás meg tudjon újulni szervezetileg és technológiailag, másrészt a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat szeretnénk támogatni.

– Fontosnak tartjuk, hogy első kézből halljuk a vállalkozók elképzeléseit, igényeit, és ők is meg tudják hallgatni, mi a mi elképzelésünk, hogyan látjuk a jelenlegi helyzetet. Illetve, tőlük mi is hasznos visszajelzéseket kapjunk. Örömmel tapasztaltam, hogy helyi cégek szeretnének beruházni, nem bocsátották el munkavállalóikat, hiszen látják, hogy az összerendezett tudás kulcsfontosságú. Szeretnék építeni és fejleszteni közösségüket, megélhetést biztosítani a családoknak, egyúttal új lehetőségeket keresnek, hajlandóak fejleszteni is. Ez mindenképpen örömteli.

– Főleg a kisebb településről érkező vállalkozások említették, hogy a munkaerő megtartása és a helyi életminőség növelése fontos szempont náluk, és érintőlegesen ez gazdaságfejlesztési érdek is. Ezzel kapcsolatban bemutattam azt, hogy bár itt kifejezetten a vállalkozásfejlesztési támogatásokról beszéltünk, de valójában a 2021-27-es időszakban a vidéki életminőség növelése és a magyar családok életminőségének növekedése tekinthető fő célnak – nyilatkozta Dobos Balázs.