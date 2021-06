Helyettesítő orvossal töltötték be a praxist Cibakházán

Bár korszerűek az eszközök és modern a háziorvosi rendelő épülete, mégis betöltetlen az egyik körzet Cibakházán. Hegyes Zoltán polgármester szerint az orvoshiány általános jelenség, ráadásul településük nem tartozik a legvonzóbbak közé. Az elmúlt években nemhogy jelentkező, de érdeklődő sem igazán akadt.

Új orvosi rendelő és huszonegyedik századi elvárásoknak megfelelő eszközök is rendelkezésre állnak, mégsem találnak körzeti orvost a tiszazugi településre.

– Legutóbb egy hetven év fölötti doktor vállalta néhány évre a praxist, majd ő is visszavonult. Két orvosra lenne szükségünk, jelenleg egy dolgozik az egész településen, helyettesíti a másik körzetet is. Nem ideális a helyzet, de legalább most megoldott. A fogorvosunk is hamarosan eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, a másik felnőttháziorvos is hatvanöt év feletti, tehát lehet ez a helyzet még ennél rosszabb is – vázolta Hegyes Zoltán polgármester.

A négyezer-négyszáz lelkes nagyközség vezetője szerint Cibakháza nem tartozik a legvonzóbb települések közé.

– Számos dolgot mérlegel egy jelentkező háziorvos: a lakosság összetételétől kezdve az elhelyezési kondíciókon át magát a település infrastruktúráját, földrajzi fekvését, az elérhető szolgálatatásokat. Nálunk nemhogy jelentkező, de érdeklődő sem igazán akad – emelte ki a településvezető.

Próbálnak megoldást találni a kialakult viszonyokra, Magyar Falu Programban például szolgálati lakások felújítására is pályázhatnának.

– Nehéz a helyzet, bár van az önkormányzatnak egy ingatlana, ami szolgálati lakásra is alkalmas, de azt a szintet nem üti meg, amit jellemzően egy orvoscsalád igényel. Bár felszerelt, de méretében az elvárásához képest csekély. Vannak ugyan pályázati lehetőségek, de az egyik feltétel, hogy szerződést kell kötni a leendő háziorvossal, aki, amint elkészül a lakás, beköltözik oda. Itt meg is reked a folyamat – foglalta össze.

Hegyes Zoltán hozzátette, úgy tűnik, a probléma megoldása meghaladja az önkormányzat lehetőségeit.

– Nincs annyi orvos, ahány praxis. A kormányzati elképzelések egyfajta praxisközösségek létrehozásában gondolkodnak, bizakodunk, hogy sikeres, járható lesz ez a kijelölt út számunkra is – hangsúlyozta.

Borítóképünk illusztráció!