Helyi lakos lepte meg étellel a rászorulókat Újszászon

Egyedülálló kezdeményezésként december 23-án Komáromi Gyula és családja saját költségén 200 adag ételt osztott szét újszászi rászorulók között. Az ételt a művelődési ház udvarán vehették át a nehéz sorsúak.

Komáromi Gyula e gesztussal a cigányságról alkotott sztereotípiákat szeretné megcáfolni.

A város plébánosának segítségével szólította meg azokat, akik örömmel fogadnának egy tál meleg ételt. Az ügy mellé áll Dobozi Róbert polgármester is, bekapcsolódott az akcióba helyi Karitász csoport is, és önkéntesek is segédkeztek, hogy húsos káposztával megvendégelhessék a rászorulókat.

Összesen 200 adag étel talált gazdásra, sokan helyben fogyasztották el a friss, meleg ételt, aki pedig nem tudott eljönni, annak polgármesteri segítséggel házhoz szállították.

A művelődési ház udvarán szaloncukor és meleg tea is fogadta az érkezőket.

Péter Tamás, az Újszászi Önvédelmi Sport Egyesület elnöke pedig gyermekruha, játék és egyéb használati tárgy adománnyal járult hozzá az ünnepi hangulathoz, ebből bárki, akinek szüksége volt rá, vihetett haza.

