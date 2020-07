Helyiek varázsolták újjá a sétányt Tiszavárkonyon

A közösségi összefogás erősítésére törekednek Tiszavárkonyon. Az utóbbi időben két településrészt is önkéntes munkában tettek rendbe helyi lakosok.

Hegedűs István polgármester elmondta, nagy mennyiségű zöldterület tartozik a településhez, ám kevés a közfoglalkoztatott, és az önkormányzatnak sincs olyan dolgozója, akit be lehetne állítani ilyen munkákra. Így minden segítség jól jön a lakosoktól. Szeretnék, ha más településekhez hasonló közösségi összetartás alakulna ki, és azok a várkonyiak, akik szívükön viselik lakóhelyük sorsát, egy-egy akcióban besegítenének a tennivalók elvégzésébe.

Az első alkalommal a Tisza-parton végeztek eredményes munkát az önkéntesek.

– Előzőleg felhívást tettem közzé a Facebookon, hangsúlyozottan magánszemélyként – mesélte Hegedűs István.

– A kövezett sétány környékét nagyon benőtte a gaz, a cserjék, azt szerettük volna eltakarítani. Elég sokan el is jöttek, és lelkesen dolgoztak. Motoros kaszával nemcsak a kövezett út mellett, hanem szélesebb sávban eltávolítottuk az elburjánzott zöldet. A partszakasz nagy részével végeztünk is. Szeretnénk két-három hetente hasonló programot szervezni. Úgy tűnik, fogékonyak is rá az emberek, kérdezgetik is már, hogy mikor lesz a következő alkalom.

Lokálpatrióta hölgyek csoportja is akcióba lépett a napokban: az emlékparkot és környezetét tették rendbe, a térkövek közét is kigyomlálva.

– Ők maguk kerestek meg, és ajánlották fel, hogyha lehet, kitakarítják a parkot – árulta el a polgármester. – Természetesen örömmel fogadtam a felajánlást!