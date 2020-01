Helyreállították az áramszolgáltatást a szakemberek

Hétvégén a Tiszazug térség számos településén áramkimaradásokat tapasztaltak olvasóink.

– A problémát elsősorban az időjárás okozta. A napok óta tartó ködös, párás, hideg időben a vezetékek lefagytak, ez olyan többletterhet jelentett, ami miatt több helyen elszakadtak a vezetékek, oszlopok is kidőltek. Ezáltal a hétvégén a térségben is hosszabb-rövidebb ideig tartó áramszünetek fordultak elő – tájékoztatta hírportálunkat Losonczi Gergely, az E-ON áramszolgáltató szóvivője. A szakember azt is kifejtette, hogy főként Szelevényt és Csépát érintette a hálózati zavar, utóbbi faluba aggregátort is kihelyeztek a munkálatok idejére.

– Kollégáink egész hétvégén dolgoztak a hibák elhárításán. Az érintett településeken vasárnap délután mindenhol visszaállították az áramszolgáltatást.