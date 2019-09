Hét év után felhagyhat a paprika termesztésével

A sikeres gazdálkodás érdekében Garai Sándor családi gazdálkodó az elmúlt időszakban több alkalommal volt kénytelen váltani. Így például huszonhárom évnyi dinnyézés után hét éve átállt a fűszerpaprika-termesztésre, de most újból váltani kényszerül.

– Amikor hét éve teljesen összeomlott a dinnyepiac, s bár nagyon szerettük csinálni, de a jelentős veszteség miatt nem volt nehéz meghozni a döntést, hogy a dinnyézést befejezzük.

– Helyette mihálytelki fűszerpaprikát vetettem, melyet azóta is termelek – magyarázta Garai Sándor, akinek korábbi eredményei alátámasztották döntése helyességét, most azonban nem áll valami jól.

– Április 3-án vetettük el a paprikát. A csapadékmentes tavasz miatt kelesztő öntözést kellett alkalmazni – magyarázza a gazda. – Májusban is végig öntöztünk, nagyon ígéretes volt a palánta, szépen fejlődött, de június 19-én egy jégverés érte a kéthektáros fűszerpaprika-táblámat, amit egy özönvízszerű esőzés követett.

– Napokig szivattyúztuk a vizet, de a felét már nem lehetett megmenteni, kiölte a víz. A másik felét pedig hosszú ideig nem tudtuk gépekkel művelni a felázott talaj miatt, így a levegőtlen talajhajtás és a baktérium gyötörte palántákon teljes levélhullás következett be.

Akkor úgy döntöttünk, hogy azon a kis darabon, ami megmaradt, ha már nyereség nem is képződik, de legalább kísérletezünk rajta. Több szakemberrel konzultáltunk, sok mindent kipróbáltunk, és úgy néz ki, sikerült megmenteni a palántákat, csak egyet nem sikerült legyőzni, az időt.

– A levélhullás után ugyanis újrahajtott a növény, kilevelesedett, virágzott, termések lettek rajta, amin most szep­tember első napjaiban kis fiatal, zöld bogyók vannak. Jobb időkben szeptember 10-én már a paprikaszedést szoktuk kezdeni.

– Ha kegyes lesz hozzánk a szeptemberi idő, talán október vége felé lenne a paprikaföldön beérett, piros fűszerpaprika – sorolja Garai Sándor, aki már most biztosan tudja, hogy jövőre kukoricát fog a tábláiba vetni.

– Ennyi pénz volt, több már nincs a kísérletezgetésre, mert a Turgony–Örményes–Kenderes határrészen már tavaly is sok veszteségem volt, hiszen esőt hónapokig alig láttunk erre, ahogy idén májusig itt sem. Aztán júniusban egy nap alatt megjött a féléves adag, a hatalmas özönvíz és jégeső mindent pusztított – magyarázza a gazda, aki szerint hét éve, amikor kezdte, megérte a fűszerpaprikázás, mert volt piaca és volt napszámos is.

Míg tavaly 100 forint körül volt az átvételkor a paprika kilója, most 170-et is ígértek érte, ezért is mentünk bele, de most meg nem lesz mit eladni. Ha lenne, akkor sem biztos, hogy le tudnánk szedni, mert egyszerűen nincs ember, aki eljönne mezőgazdasági munkát végezni.

Még ezer forintos órabérért sem lehet embert találni ilyen munkára Kisújszálláson. Ha októberben beérik ez a paprika, nem tudom, mi lesz a sorsa, mert ha nem lesz ember, itt marad és lesz belőle zöldtrágya.

A paprikában a hetedik év volt az idei, s mivel már nagyon nem jött be, újból váltani kell. Januárban elértem a nyugdíjat, így nem mindenáron kell már dolgoznom. Csináljuk továbbra is a hibridkukoricát, a napraforgót és a gabonát, a többit pedig befejezzük – mondja Garai Sándor.