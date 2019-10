Hetet rúgott otthon a Mezőtúr

A nyolcadik forduló mérkőzéseivel folytatódtak a megyei első osztályú bajnokság küzdelmei a hétvégén.

TÓSZEG–KARCAG

2–0 (0–0)

Tószeg, 120 néző. Vezette: Nagy Zoltán.

Tószeg: FÁBIÁN – GRÚBER (PAP), BÁBA, KÁLLAI, MÉSZÁROS, URBÁN-SZABÓ, BOLDIZSÁR, TÓTH (HÉJA), IZSOLD (ARANYOS), KISS (BARANYI), PONGRÁCZ. Edző: Viola Kálmán.

Karcag: Fekete – Terjék, Szívós Gy. (Kis), LÁZÓK, Szentannai (Orosz), Hajdu, Szívós G. (Erdei), Kapitár (Ballók), Domokos (Kovács), Balajti, Szőke. Edző: Orosz István.

Korrekt játékvezetés mellett a hazaiak győzelme megérdemelt a sportszerűen küzdő vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Pongrácz (61.), Boldizsár (70.).

Viola Kálmán: – Gratulálok a csapatnak! Jól játszottunk. Külön gratulálok Gyurkó Gábor születésnapjára. Az ellenfélnek sok sikert a bajnokságban.

Orosz István: – Sajnos az egész csapat tompán és enerváltan játszott. Gratulálok a hazai csapatnak!

Tudósított: Nagy László.

KISÚJSZÁLLÁS–TÖRÖKSZENTMIKLÓS 0–3 (0–1)

Kisújszállás, 100 néző. Vezette: Szilágyi Sándor.

Kisújszállás: Jakab – BENDE, Farkas Z., Penti, Dobos, Csikós (Farkas N.), Kálai, OROS, Berta, KELEMEN, Kozák (Németh). Edző: Pádár László.

Törökszentmiklós: Szabó – Kovács T. (Szombati), KISS, BÁLINT, Benedek (Fehér), ULVICKI (Fekete), Gusztafik, Héder A. (Kinyik Z.), Buru (Kovács R.), Héder R., KONCZ. Edző: Kinyik György.

A hazai csapat hatvan percig egyenrangú ellenfele volt nagy küzdelemben a miklósi csapatnak.

Ugyanakkor a kiállítás segített bebiztosítani a vendégeknek a fontos három pontot.

Gólszerzők: Gusztafik (3. – tizenegyesből), Benedek (66.), Bálint (80.).

Kiállítva: Berta (62.).

Pádár László: – Játszhattunk volna egy jobb mérkőzést is…

Kinyik György: – Játékra alkalmatlan pályán, nagy küzdelemben megérdemelten nyertünk.

Tudósított: Majláth Antal.

TISZAFÜRED–ÚJSZÁSZ

4–1 (2–1)

Tiszafüred, 250 néző. Vezette: Szabó József.

Tiszafüred: Ulviczki – Szövetes, BARZSÓ, Kalóz, Sipos, FEHÉR, ÁBEL, SZENTES BÍRÓ (Tóth), Csábi, Csifó (Varga), SZABÓ T. Edző: Dorcsák Zoltán.

Újszász: Kovács – Veréb V., Veréb D., Szabó G. (Paplanos), Vatai, Németh, GAZDAG, RENTLER, Rézsó, HEGEDŰS, Bezzeg. Edző: Mérész Zoltán.

Jól megszervezte védelmét a vendégcsapat. A hazaiaknak csak a végén sikerült számukra megnyugtatóan lezárni a találkozót. Játszott már ennél jobban is a Tiszafüred.

Gólszerzők: Barzsó (22.), Ábel 2 (37., 90.), Szabó T. (88.), ill. Rentler (29.).

Dorcsák Zoltán: – Az Újszász bizonyította, hogy eddig miért kapott kevés gólt a bajnokságban. Nehezen tudtuk feltörni a védelmüket, de többet tettünk a megérdemelt győzelmünkért.

Mérész Zoltán: – Egy jó csapattól szenvedtünk vereséget, de a gólkülönbség túlzó, mivel kaptunk egy lesgólt, olyat, ami nem ért hálót. Ugyanezt a szitut nem ítélték meg nekünk.

Tudósított: Ábrahám Tamás.

MEZŐTÚR–KUNHEGYES

7–3 (5–2)

Mezőtúr, 120 néző. Vezette: Bán János.

Mezőtúr: Török – Pesti (Patkós), Barna (Bodorik), Bontovics (Kántor), Székely, ERDŐSI, (Ujlakány), Farkas, DRASKÓCZI (Bíró), Tóth, KORMOS, NAGY. Edző: Erdősi Gyula.

Kunhegyes: Csontos – Balogh (Tyukodi M.), Tyukodi R., Tyukodi A., Mester, Csörögi, Kocsis, SOÓS, Faragó, Rózsa (Szőke), Imre. Edző: Szabó György.

A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, de utána buta gólokat kapott, ennek ellenére helyenként jól játszva magabiztosan tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Erdősi (9.), Draskóczi 2 (11., 17.), Kormos 3 (29., 47., 71.), Pesti (43.), ill. Kocsis (27.), Rózsa (32.), Tyukodi R. (59.).

Erdősi Gyula: – Sajnos a jövő héten pihenő, pedig végre kiszakadt a gólzsák. Reméljük, ott folytatjuk, ahol most abbahagytuk.

Szabó György: – Nem ízlett nekünk az ellenfél agresszív letámadása, ha a hazaiak kihagyott helyzeteit vesszük, akkor igazságos az eredmény.

Tudósított: Erdősi Gyula

JÁNOSHIDA–JÁSZFÉNYSZARU

1–1 (1–0)

Jánoshida, 80 néző. Vezette: Bán János.

Jánoshida: RÉZSÓ – Serfőző (Kobela), NAGY A., Eszes E., Homojovszki, TÚRÓCZI, KANALAS (Zacsovics), Antal (Kovács), Suki, Farkas, Pataki (Varga). Edző: Arany László.

Jászfényszaru: PAPP N. – Lakatos, Fehér (Papp Z.), Penczner, Németh, NAGY T., Zámbó, UJVÁRI, VASZICSKU (Katona), Szakali (Surányi), Simon. Edző: Kemecsi László.

Nagyot küzdött mindkét csapat, a lehetőséget nézve eldőlhetett volna ide is, oda is a három pont sorsa, éppen ezért igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Kanalas (27.), ill. Németh (58. – tizenegyesből).

Kiállítva: Simon (90.).

Arany László: – Az öreg halász is azt mondta, örüljünk a kis halnak is. Én most ezt teszem.

Kemecsi László: – Hiába voltunk mezőnyfölényben, és sokat tettünk a győzelemért, de úgy látszik, nem eleget.

Tudósított: Szöllősi Mátyás

JVSE-ROSENBERGER–SZAJOL

2–1 (1–1)

Jászárokszállás, 120 néző. Vezette: Szénási Gábor.

Jászárokszállás: PAPP – Tari, SERES, NAGY B., KERESZTES, NAGY F., Farkas M. (Hájos), Vígh, Bóta (Tóth), Csikós (Kudelka), Szabó Á. (Bartalis). Edző: Szabó Zoltán.

Szajol: Gerhát – VADAS, DALMADI, Vincze, Csajbók, Kurucz (Szentmiklósi), Benedek, Nagy R. (Lucza), Felföldi, Bezzeg, BALLA. Edző: Bogdán Balázs.

Izzadságszagúnak indult a mérkőzés, de a második félidőben rákapcsolt a hazai gárda, és ha egy kis szerencsével is, de megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Szabó Á. (40.), Csikós (60.), ill. Felföldi (27.).

Szabó Zoltán: – A mérkőzés összképe alapján megérdemelten nyertünk egy jó csapat ellen.

Bogdán Balázs: – Amíg a helyzeteinket ilyen rosszul használjuk ki, és ilyen buta gólokat kapunk, mint ma, addig nem fogunk mérkőzést nyerni.

Tudósított: Kiss Jenő

JÁSZKISÉR–TISZAFÖLDVÁR

0–5 (0–2)

Jászkisér, 100 néző. Vezette: Pálinkás Donát Ferenc.

Jászkisér: NAGY I. – Barna (Baksa), Drávai, Fodor (Korsós), Nagy S., Balogh (Tálas), Glodics, Nagy A., Berkes, Kozma, Sőti. Edző: Vígh Ferenc.

Tiszaföldvár: HUSZÁR – PÁPAI, SZÉNÁSI (JÁRÓKA), BURAI, LENDVAI (DANKU), TÖRTEI (MELIS), KALMÁR, ASZÓDI (VEREB), HEVESI-TÓTH, SZŐKE, HADAD HYCHEM (TÓTH). Megbízott edző: Törtei János.

A vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott, a hazai csapat pedig mutatott valamit a küzdeni akarásból.

Gólszerzők: Kalmár 3 (18., 56., 61.), Lendvai (44.), Pápai (73.).

Vígh Ferenc: – Jó csapattól szenvedtünk vereséget, de már legalább helyzeteket dolgoztunk ki, ami eddig nem sikerült, igaz, még a várva várt gól várat magára.

Törtei János: – Egy szimpatikus hazai csapat ellen sikerült minőségi játékkal elhozni a három pontot. Ezt a győzelmet Herkó Máténak ajánlja a csapat.

Tudósított: Kozma Zoltán.

Így állnak most a mesterlövészek a megyei I. osztályban 12 GÓLOS: Ábel Péter (Tiszafüred)

9 GÓLOS: Hajdu Zsolt (Karcag), Kormos László (Mezőtúr),

8 GÓLOS: Szabó Tamás (Tiszafüred),

7 GÓLOS: Csikós Lajos (Kisújszállás), Erdősi Gyula (Mezőtúr), Kalmár Ferenc (Tiszaföldvár), Kovács Tamás (Törökszentmiklós),

6 GÓLOS: Barzsó Attila (Tiszafüred), Gusztafik Péter (Törökszentmiklós),

5 GÓLOS: Buru Zoltán (Törökszentmiklós), Kalóz Ádám (Tiszafüred), Szabó Ádám (Jászárokszállás), Zámbó Tibor (Jászfényszaru)

4 GÓLOS: Csifó István (Tiszafüred), Lendvai Arnold (Tiszaföldvár), Németh Tamás (Újszász), Oros Péter (Kisújszállás), Rézsó Péter (Újszász), 3 GÓLOS: Csikós Tamás (Jászárokszállás), Draskóczi Péter (Mezőtúr), Hevesi-Tóth Tamás (Tiszaföldvár), Kanalas Zsolt (Jánoshida), Kovács Richárd (Törökszentmiklós), Pesti Zoltán (Mezőtúr), Pongrácz Martin (Tószeg), Rentler Milán (Újszász), Székely Dávid (Mezőtúr), Szentes Bíró Tamás (Tiszafüred).