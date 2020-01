Hétfőn indul a szokásos fenyőjárat

Már az új esztendő első napjaiban sok helyen utcára kerültek a megunt karácsonyfák. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazottjai hétfőtől folyamatosan szedik össze a kukák mellé kihelyezett tűlevelűeket.

Január hatodika Vízkereszt napja. A három királyok ünnepe egyben a karácsonyfa leszedésének napja is – illetve a farsangi időszak kezdete is egyben. Idén is szervezetten, különjáratokkal viszik majd el a kidobott fenyőfákat a megyeszékhelyen. A január 6. és 31. között szelektíven összegyűjtött, nagyobb méretű, tüzelésre alkalmas tűlevelűeket ezúttal is a rászorulók kapják meg, míg a kisebb, nem hasznosítható darabokat Kétpón, a regionális lerakóban komposztálják.

Varga Vivien, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársa a lakosság felé hírportálunkon keresztül is jelezte, a társaság arra kér mindenkit, hogy a díszeitől, szaloncukor-papíroktól, egyéb nem zöldhulladékoktól lecsupaszított fákat ne a kukákba, hanem a gyűjtőedények mellé helyezzék el.

Az NHSZ Szolnok januárban a társaság telephelyén, a József Attila út 85. szám alatt fogadja azokat a földlabdás, cserepes fenyőket is, melyeket karácsonyra vásároltak és már nincs szükség rájuk. Ezeket az élő tűlevelűeket úgynevezett temperálással újra szabadtéri növényzetté erősítik fel, hogy aztán a későbbiekben ismét a kültereket szépítsék velük.