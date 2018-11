Megjelent az Új Néplap szakácskönyve

Hétköznapok és ünnepek ételei olvasóink receptjei alapján címmel megjelent a kiadónk gondozásában elkészült legújabb szakácskönyv.

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke volt a könyv lektora. Elmondta, rengeteg értékes recept érkezett be, ezekből mindenki profitálhat a konyhában, majd az asztalnál a család, a barátok javára.

A kiadvány a hagyományos előétel, leves, főétel, desszert négyesre épül. A receptek alapján az ételeket mesterszakácsok és -cukrászok főzték, sütötték meg. Tehát aki a könyvben megjelentek szerint készíti el az ételeket, azt a végeredményt kapja, amit a recept ígér, a fénykép mutat.

– Az előételeknél különböző pástétomokat, gyümölcsökből, zöldségekből, hússal és hús nélkül készített ételeket kaptunk – hangsúlyozta Prohászka Béla.

– A leveseknél a család kedvenceit küldték be, mert ezek más családok kedvencei is lehetnek. A főételeknél a szokottnál több terjedelmet szántunk a tésztaételekre, melyek egyre népszerűbbek, akár húsosan, akár zöldségesen. Ide tartoznak a főtt, a sült, a töltött tészták. Egyéni pizza vagy kelttészta-receptek is érkeztek.

A street food manapság a gasztronómia divatja. Itt is a gyorsan elkészíthető, nagyon sok minőségi alapanyagot tartalmazó, a nevéből adódóan akár menet közben elfogyasztható finomságokról van szó.

Mehet ez ,,buciba”, zsömlébe, kiflibe vagy általunk sütött tésztába. Egyre nagyobb divat a street food kerti összejövetelekre. Sokan állítottak össze a könyv, a többiek számára a maguk ízlése szerinti ,,szendvicseket.”

Persze, egy vasárnapi családi ebéd vagy egy húsvéti, karácsonyi ételsor nagyban különbözik mindettől. Itt is lehet azért lazítani, és akár hagyományos ételeket újragondolni. Ilyeneket is tartalmaz az album.

– Nem, vagy alig kellett belenyúlnunk a receptekbe az elkészítés során – mondta Prohászka Béla. – Többen odaírták levelük végére: a családon tesztelték az ételt, ízlett nekik.

– A receptek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a gyakorló és kezdő háziasszonyok, a konyhában szívesen tüsténkedő férfiak is találjanak kedvükre valót.

– Azt is figyelembe vettük az album címléből kiindulva, hogy a hétköznapokon általában kevesebb idő jut a sütésre, főzésre, mint hétvégén vagy az ünnepek előtt és alatt. Séf a konyhában rovatunkban az ételeket elkészítő szakácsok, cukrászok rukkoltak elő kedvenc receptjeikkel.

Érdemes a könyvet már az elején felütni, de aki a végén kezdi, az is hasznos információkhoz jut. A kiadvány elején található ugyanis a tartalomjegyzék, ami ötletet adhat, hogy akkor éppen milyen előételt, levest, főételt, desszertet készítsünk.

A könyv végén gasztronómiai, konyhatechnológiai kalauzunkat találják, reméljük, mindenki számára hasznos tudnivalókkal!

