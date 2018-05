Hiába félnek a robotoktól, mégsem tudnak nélkülük élni a megyeiek

A technológia már napjainkban is jól érezhetően átszőtte az emberi életet. Az egyik, műszaki cikkeket forgalmazó áruházlánc friss felméréséből azonban kiderült, hogy még ennek ellenére is a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek közel kétharmada fél a robotoktól. A fele viszont örülne, ha lenne egy olyan gépe, amely segít a háztartási munkákban…

Felsorolni sem lehet azt a megannyi okoskészüléket és többfunkciós használati tárgyat, melyek manapság megkönnyítik mindennapjainkat. De belegondoltak-e már abba, hogy vajon mi vár az emberiségre évtizedek múltán, ha önállóan működő és kommunikálni is képes eszközök váltják fel a ma még természetesnek vélt emberi cselekvéseket is?

Az elektronikai szaküzlet e téma köré épülő kutatásából elsősorban kiderült: érezhetően nem tudunk már a technológia nyújtotta előnyök nélkül létezni, még annak ellenére sem, hogy saját bevallásuk szerint a válaszadóknak csupán tizenöt százaléka rendelkezik okostelefonnal vezérelhető eszközökkel – izzósorral, lámpával, hangszóróval vagy öntözőrendszerrel, illetve egyéb, mindennaposnak számító technikai eszközzel.

A legtöbben hűtőszekrény és mosógép nélkül már el sem tudják képzelni az életüket. A felmérés szerint azonban közel minden második Jász-Nagykun-Szolnok megyei laptop, tablet vagy porszívó hiányában sem jutna egyről a kettőre.

Érdekes, hogy a férfiak (nyolcvannégy százalék) jobban hiányolnák a mosógépet, mint a nők (hatvanhét százalék), a porszívóhoz viszont inkább a nők ragaszkodnak. A jövőre nézve pedig nem árt azt is tudni, hogy tízből négy nő, és egyébként a Jász-Nagykun-Szolnok megyében lakók fele örülne egy őrző-védő robotnak.

Vagy azért, mert annyi dolgunk van, vagy egyszerűen ennyire lusták lettünk, ki tudja, mindenesetre a felmérés rámutatott, hogy minden második magyar örülne, ha lenne egy olyan robotja, ami segít a háztartási munkákban.

Ezzel a jász-nagykun-szolnokiak közel fele is így van. Az önvezető autóban a megyében az országos átlagnál többen (harminchárom százalék) bíznának meg, viszont a helyiek alig több, mint egytizede gondolja úgy, hogy teljesen rendben lenne, ha robotok is oktatnának gyerekeket.

Annak ellenére, hogy a technológia már az életünk része, a válaszadók több mint harminc százaléka fél a robotoktól, minden negyedik ember pedig úgy gondolja, hogy a robotok egyszer átveszik majd az irányítást az emberek felett. Utóbbival háromból egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei is egyetért, sőt, minden második megyei lakos úgy véli, hogy a legtöbb, ember által végzett munka helyettesíthető gépekkel.

– „Ha okosan csináljuk”, a gépek nem veszik át a hatalmat az emberek felett, ugyanakkor rengeteg dologban segítik mindennapjainkat – mondta érdeklődésünkre a jászberényi Bakos Béla, a Logiscool egyik alapító tulajdonosa, informatikai szakértő.

Hozzátette, nem csak az összeszerelő üzemekben lehetnek segítségünkre robotok, de idővel, a mesterséges intelligencia fejlődésével olyan területeken is megjelennek majd, mint például az adminisztrátori vagy épp a jogász munka, jól kiegészítve az ember tevékenységét.

– Az biztos, hogy a ma élő korosztályok minden tagjának sokat kell még fejlődnie, tanulnia – tette hozzá. – Tapasztalatom szerint sajnos nagyon kevesen tekinthetik sajátjuknak a digitális írástudás készségét az országban. Ez alól sajnos a Jászság, a szomszédos hevesi térség sem kivétel. A mesterséges-, önfejlesztő intelligenciát használó rendszerek fejlesztése, fejlődése gyorsan halad, amihez alkalmazkodnunk kell.

A szakember szerint a helyzet megváltoztatásának legfontosabb útja, hogy az oktatási rendszerben megfelelő szerephez jut ez a terület. Úgy vélte, hogy az informatikai képzésnek nem kizárólag a szövegszerkesztő vagy épp a különböző rajzoló programok alkalmazási módjairól kell szólnia. A technikai eszközök, a robotika alapjait is be kell mutatni a fiataloknak, amivel más tudományterületek ismereteinek hatékonyabb átadása, illetve a digitális írástudáshoz szükséges készségek fejlesztése is megtörténhetne.

Óriási segítség a gyógyszertáraknak a berendezés

Tavaly március óta működik egy gyógyszertári automata robot a szolnoki Széchenyi Gyógyszertárban, mely az áruátvételben, a raktározásban és az orvosságok kiadásában segíti a dolgozókat.

– Egy patikában sokfajta gyógyszer található, melyek darabszáma sem csekély, és ezt már egy manuális raktározási technikával nehéz kezelni – magyarázta dr. Imre Szabolcs, a Széchenyi Gyógyszertár ügyvezetője.

– A patikus a legtöbb esetben eltűnik a raktárban, keresi az orvosságot, számtalan fiókot kihúz, mire megtalálja. A fejlesztésnek köszönhetően azonban, miután beolvastuk a recept vonalkódjáról, hogy milyen gyógyszer kell, a robottól kapjuk meg a kért orvosságot. Nem kérdés tehát, hogy egy jól működő automata mekkora előnnyel jár. Nem gondolom azonban, hogy elvenné az alkalmazottaktól a munkát. Persze kiválthat munkaerőt is, de csak azokon a helyeken, ahol egyébként is túl sokan dolgoznak – tette hozzá.