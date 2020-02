Hidegháborús bunker őrzi a múlt század emlékeit Tiszajenőn

A múlt század háborús emlékeit őrzik az ország- és megyeszerte a mai napig fennmaradt különböző bunkerek, óvóhelyek.

Sokan bizonyára nem is tudják, hogy Tiszajenőn is rejtőzik egy ilyen objektum. A lezárt, régóta nem látogatott létesítményt a minap nyitották fel.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlan udvarán egy mesterséges „domb” mélyébe vezető, kék üvegű bejárat árulkodik arról, hogy rejtőzik valami a föld alatt. A titokzatos ajtó évekig zárva volt, most azonban sikerült kinyitni.

– A bunkerről kiderítettük, hogy egykor a honvédségé volt. Innen irányítottak harci eseményeket, majd az Országos Légvédelmi Parancsnoksághoz tartozott, utána került át az önkormányzat tulajdonába jó pár évvel ezelőtt – árulta el Virág József polgármester, aki megmutatta e létesítményt.

Az objektum alapterülete akkora lehet, mint egy nagyobb tornaterem, azonban természetesen különböző helyiségekre tagolódik. A mai napig teljesen jó állapotban leledzik, sehol nem ázott be, nem omladozik. Erős, bombabiztos ajtón át lehet bejutni a belső térbe.

– Saját levegőellátással bírt az objektum, oxigénpalackokkal. Kívülről bekötötték a kétszázhúsz voltos elektromos hálózatot, de a bunker saját áramforrással is rendelkezett, amit egy Ganz típusú dízelmotor hajtott. A motor külsőre teljesen jó állapotúnak tűnik, szerintem még most is működőképes – sorolta a polgármester az építmény különlegességeit.

– Van egy parancsnoki szoba, egy ügyeletes tiszti szoba, egy nagy méretű közösségi helyiség, hálóhely, tisztálkodó­helyiség. A hálóteremben még most is ott vannak a pokrócok, matracok, sőt gumicsizmákat is találtunk. Van külön rádiós szoba, ahonnan tarthatták a kapcsolatot a külvilággal. Annak idején kialakítottak egy vegyvédelmi mentesítőt is, ahová betérve le tud fürdeni, átöltözni az illető, így jut ki a másik ajtón. Ez azt mutatja, hogy az objektum vegyi támadás esetén is védelmet tudott nyújtani.

– Találtunk a légvezetékhez szűrőt, tartalék orosz, cirill betűs felirattal ellátott szűrőbetéteket. A közösségi helyiségben rengeteg régi, már hatályon kívüli önkormányzati iratot találtunk, amikor átadta az objektumot a légvédelem, ide hordták át azokat a hivatali dokumentumokat, amiket már nem volt kötelező megőrizni. Akadnak itt ötvenes évekből való iratok is – vette számba a föld alatt fellelt tárgyakat a polgármester.

És hogy mi lesz a sorsa a nem mindennapi bunkernek?

– Szeretnénk ezt az objektumot rendbe hozni, kitakarítani, az olyan karbantartási feladatokat elvégezni, mint például az égők cseréje a lámpákban. Az szándékunk, hogy megőrizzük a bunkert az utókornak – avatott be terveikbe Virág József. Elmondta, ha minden jól megy, akár már a tavasszal látogathatják az érdeklődők, iskolás- és nyugdíjascsoportokat is hívnak majd.

Az ingatlanon áll egyébként egy hajdan oktatási célokra használt épület is. Itt ma már a polgárőrség tanyázik, valamint civil szervezetek, fiatalok használhatják.