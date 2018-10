Hitelből fejleszt Mezőtúr: több pénz kell, mint amire számítottak

Hitelfelvételre készül a mezőtúri önkormányzat. Másként ugyanis nehezen tudnák megvalósítani az uniós fejlesztéseiket…

Több milliárd forint értékű fejlesztésre pályázott a város önkormányzata, és a pályázatok többsége kedvező elbírálásban részesült. Ahhoz azonban, hogy meg is valósuljanak az elképzelések, immár jóval több pénz szükséges, mint a tervek elkészítésekor. Mivel a már elnyert összegeket semmiképpen sem szeretnék veszni hagyni a mezőtúriak, nemrégiben a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között fejlesztési célú hitelfelvételéről szóló előterjesztés is szerepelt.

– Az a döntés született, hogy háromszázötvenmillió forint összegű fejlesztési célú hitel felvételét kezdeményezzük, melyet az idei évre tervezett fejlesztési feladatok és pályázatokkal kapcsolatos kiadások indokolnak – mondta el kérdésünkre válaszolva Herczeg Zsolt, a város polgármestere.

– A hitelből százötvenmillió forintot útalapok építésére fordítanánk, míg kétszázmillió forintot a Területi Operatív Program keretében elnyert pályázatok kivitelezésére szeretnénk felhasználni. Fontos kiemelni, hogy csak abban az esetben nyújthatjuk be a hitelfelvételi kérelmet, hogy ha ezt a kormány jóváhagyja. Bízom benne, hogy a jóváhagyás hamarosan megérkezik, és még az idén lebonyolíthatjuk a technikai részleteket. A közbeszerzési eljárásokat ugyanis csak úgy tudjuk elindítani, ha átlátjuk a teljes finanszírozást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kölcsön felvételéhez szükséges tárgyalások rögtön a döntést követően megkezdődtek a hitelintézetekkel. Mint a polgármester hozzátette, az önkormányzat három bank felé fordult ajánlatkéréssel. A kiválasztott pénzintézetek közül összességében a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásról szóló ajánlatot az OTP adta, így emellett döntöttek. Ezt követően a bank által megfogalmazott követelményekről és feltételrendszerről tárgyaltak, melynek elfogadása szükséges ahhoz, hogy benyújthassák a kérelmet. Így most arra számítanak, hogy ha a kormány jóváhagyja a hitelfelvételt, akkor szinte azonnal megkezdődhetnek a szükséges munkálatok.

– Természetesen nem csak hitelekből szeretnénk fejlődni – emelte ki Herczeg Zsolt. – Amit csak lehet, saját erőből finanszírozunk, a bölcsődefejlesztéshez szükséges mintegy húszmillió forintot például mi teremtettük elő. A lehetőségeink azonban végesek, így a stabil gazdálkodásunk mellett nagy segítséget jelent majd a megelőlegezett összeg.

Mindezek mellett rendkívüli támogatás igénylésének benyújtásáról is tárgyaltak a város képviselői, idén is van lehetőségük ugyanis az önkormányzatoknak a működési területükhöz támogatást igényelni. Ebben az esztendőben 16,4 millió forintra nyújtott be pályázatot Mezőtúr.

Módosították a költségvetést

Mezőtúr ez évi költségvetését is átalakította némiképp a testület. A módosítás nem először szerepelt a napirendi pontok között az idei esztendőben. Ennek az az oka, hogy több pályázati forrást is elnyert a város. A költségvetés főösszege így öt és fél milliárd forintra módosult.

– Fontos kiemelni, hogy az önkormányzat gazdálkodása továbbra is stabil – hangsúlyozta a polgármester. A működés finanszírozása teljes mértékben biztosított, továbbá százhatvanegymillió forintnyi saját fejlesztési forrással is rendelkezünk. Az önkormányzat tehát saját bevételéből nem csak a működésre tud komoly összegeket fordítani, hanem a fejlesztésekre is.

Borítókép: illusztráció

Forrás: Shutterstock