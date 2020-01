Az ember legmélyén jóság van, függetlenül attól, hogy milyen közegbe születik. E gyakorta elfeledett gondolat volt az egyik üzenete dr. Csókay András idegsebész professzor szolnoki előadásának. A helyi katolikus karitász vendégeként a Szent Imre Kultúrotthonba látogató orvos személye iránti érdeklődést bizonyára világhírű bravúros műtétje is indokolta, de ennek ismertetésénél jóval többet kapott tőle a nagyszámú hallgatóság. Mondandóját átszőtte az Istennel való élő viszonyából, szaktudása mellett az imából is merített erőről való tanúságtétele.

Meg kell mondani, hogy ezzel egy manapság nem túl népszerű kérdésről is szólt a jelenlévőkhöz. Bár többségük ugyan a hely szelleméből fakadóan hívőként hallgathatta, de a szélesebb közvélemény többnyire magánügynek tekinti a Teremtőhöz való viszonyt, vagy egyáltalán nem érdeklődik iránta. Sokan emiatt nem tudnak igazán mit kezdeni az Úr és az ima ereje melletti tanúságtétellel sem. Ezért is volt fontos, hogy az erről szóló őszinte gondolatok egy tettei és élete által is hitelesített embertől hangozzanak el.

Most ez történt, és emellett Csókay András az emberrel elmélyülten foglalkozó tudósként a spirituális világ létezésének és életünkre való kihatásának természettudományos bizonyítékairól is hitelesen tudott szólani hallgatóságához. Az est résztvevői így a beszélgetés után a tudás és a hit találkozásának értékes élményével és emlékével térhettek meg otthonaikba.