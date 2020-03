Hivatalba lépett az abonyiak új jegyzője, dr. Gáspár Anita

Pető Zsolt polgármester március 16-tól dr. Gáspár Anitát nevezte ki a város jegyzőjévé, akivel többek között életéről, pályájáról és munkájának kihívásairól beszélgettünk.

– Milyen érzésekkel vette át a kinevezését?

– Elmondhatatlan boldogsággal. A szüleimmel és a lányommal koccintottunk is ennek örömére. A kinevezés pillanatában olyan érzés fogott el, mint amikor a jogi diplomámat vettem át. Ugyanakkor abba is belegondoltam, hogy a munkám óriási felelősséggel jár majd. Felelősséggel tartozom egyrészt polgármester úr, másrészt pedig a város felé, hiszen Abonyban gyermekkorom óta ismernek az emberek. Közben a családomra is gondoltam. Nélkülük ugyanis nem sikerült volna elérni a céljaimat. Rendkívül sokat köszönhetek nekik. Amikor a testületi ülések későig elhúzódtak, a szüleim sokszor vigyáztak a lányomra, és lelkiekben is mindig mellettem álltak, legyen szó az egyetemi évekről vagy éppen a munkámról.

– Hogyan indult a pályafutása?

– A középiskola után Esztergomban kezdtem el a tanítóképző főiskolát. Ezt követően Pécsett, levelező szakon végeztem a jogi egyetemet. Egy ideig Budapesten éltem és dolgoztam, ám immár tizennégy éve újra Abony az otthonom. Ami pedig az önkormányzati munkát illeti, 2009 óta dolgozom a polgármesteri hivatalban. Akkoriban településfejlesztési ügyintézőként láttam el a feladataimat, két évvel később pedig jegyzői titkárságvezetőként tevékenykedtem. A következő váltás 2018 márciusának elején történt, amikor is aljegyzővé neveztek ki. Ebben a munkakörben dolgoztam egészen mostanáig.

– Nehéz időszakban lett a város jegyzője. Ilyenkor mindenkinek a maga szakterületén, de a hétköznapokban is helyt kell állnia.

– Ez valóban így van, csakugyan nem könnyű ezekben a napokban. A kinevezésemet követő eufória mindössze néhány óráig tartott. Hamar jöttek ugyanis a különféle járványügyi intézkedések, miután igyekeztünk a lehető leggyorsabban elvégezni a helyi feladatokat, és segíteni a lakosságot.

– Melyek ma a jegyzői munka legnagyobb kihívásai?

– Látni kell, hogy nagyon sokféle tevékenységi kör tartozik hozzánk. Egyebek mellett hatósági, önkormányzati és városüzemeltetési feladatoknak kell megfelelnünk. Emellett munkánk része a szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, valamint a képviselő-testületi munka megszervezése is. Éppen ezért egy hivatalban jól szervezett csapatnak kell dolgoznia ahhoz, hogy minden olajozottan menjen.

– A bokros teendők mellett van ideje a kikapcsolódásra?

– Természetesen. Szeretek aktív életet élni, utazni. Sajnos – ismerve a járványhelyzetet – ez most nem működhet. Régi szenvedélyem ugyanakkor az úszás és az olvasás. A második világháború időszaka például nagyon érdekel, mostanában erről olvasok, de kedvelem a kortárs irodalmat is, főként Fábián Janka könyveit.

– Vannak-e különleges helyek, országok, ahová szívesen ellátogat?

– Előszeretettel kirándulok az országon belül. Családommal azonban egy görögországi utazást is terveztünk az idén, melyet sajnos el kell halasztanunk. Kedveljük Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát is: Szarajevóban, illetve Mostarban már többször megfordultunk. A nagy kedvenceim viszont Spanyolország és Olaszország. Positanóba és Caprira eddig még nem juthattam el, ezek a helyek még szerepelnek a bakancslistán.