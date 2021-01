Hóemberek lepték el a Kertvárost Szolnokon

Hétvégén talán már a kertekben és az utcák mentén is sorakoznak majd a hóemberek, ám a Kertvárosban már az elmúlt hetekben megjelentek a kedves téli figurák az ablakokban, kapukon és teraszokon. De hogy kerültek oda a papírgurigákból és zoknikból született figurák?

– A decemberi adventi ablakdíszítési akció nagyon sikeres volt, szerettünk volna valamit kitalálni, amivel továbbra is szeretetteljes kapcsolatban marad a kertvárosi közösség. Tavaly januárban a hóemberek világnapjához kapcsolódva rendeztünk kézműves-foglalkozást, és azt találtuk ki, hogy a két gondolatot összekapcsoljuk. Mivel most nem tarthatunk összejövetelt, egy felhívás keretében mindenkit arra biztattunk, hogy otthon készítsenek hóembereket, amiket aztán fotókon megmutatnak a városrész lakóinak – számolt be a kezdeményezésről Szabó Andrea, a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár munkatársa.

– Lehetnek ezek zoknihóemberek, fára festett vagy papírgurigákból készített, de akár rajzolt, ragasztott figurák is. A közösségi oldalon még ötleteket is találhatnak a vállalkozó szelleműek. Szerencsére sokan belevágtak, napról napra egyre több hóember díszíti a városrészünket. A beküldött fotókat közzétesszük a Facebookon, lehet rájuk szavazni, a legtöbb voksot kapott hóembert pedig majd díjazzuk is – tette hozzá Szabó Andrea.

És ki tudja, lehet, hogy a napokban már igazi, „hús-vér”, jobban mondva, valódi vízalapú, hóból készült hóemberek is sorakoznak majd a házak mellett, az előrejelzések szerint ugyanis várható némi hó.