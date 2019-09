Holland segítség: szociális intézmények és családok kapnak a szállítmányból

Két kamion segélyszállítmány érkezett a napokban Hollandiából, egyiket Tiszaderzsen, a másikat Debrecen-Apafán pakolták le.

Sokan érdeklődve fürkészték az utat a tiszaderzsi parókia előtt, hiszen egy Magyarországon ritkán látott csőrös kamion, egy eredeti Mack hozta a derzsi szállítmányt. Mély hangjával, tekintélyt parancsoló megjelenésével és méretével lenyűgözte a helyieket. Sokan megcsodálták a monstrumot, miközben a közösségi oldalt elárasztották a közös fényképek.

A kamion azonban nem látványosságnak érkezett a Tisza-tó parti kis faluba, sokkal fontosabb küldetése volt, mint a nagyérdemű ámulatba ejtése. Évek óta tartó hagyomány, melynek keretében értékes segélyszállítmányok érkeznek Hollandiából.

– Tizenkilenc éve vagyok a holland Stichting Kinderen in Nood, magyarul a Gyermekek Szükségben Alapítvány kelet-európai képviselője. A szervezet közreműködésével minden évben hat-hat kamion segélyszállítmány érkezik Magyarországra és Romániába – magyarázta megkeresésünkre a szervező, Fodor Gusztáv. A lelkészigazgató hozzátette: Éppen az egyik ilyen szállítmány érkezett meg Tiszaderzsre. Pontosabban két kamion, az egyiket a faluban, a másikat a Magyar Református Szeretetszolgálat debrecen-apafai raktárában pakolták ki.

Az adományokból elsősorban a tiszaszentimrei és tiszaderzsi szociális ellátó rendszer részesül, emellett több környező településre is jut belőle. Egyes önkormányzatok és szociális intézmények rendszeres kedvezményezettjei az akciónak.

– Az intézmények mellett helyi és környékbeli családok is kapnak az adományból. Elsősorban kerekesszékek, ruházat, lábbelik és egyéb használati tárgyak érkeztek, de két kórházi ágyat is kaptak – részletezte.

A két kamionnyi segélyszállítmény együttes értéke megközelítően tíz millió forint.