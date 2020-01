Hosszú időre biztosították a tüzelőt

Modern kazánház épült a településen. Ennek működése két intézményt is érint.

– Kilencvennyolcmillió forintos pályázati forrásból, egy energetikai beruházás eredményeként valósítottuk meg a kazánházat – mondta Hegyes Zoltán, Cibakháza polgármestere.

A településvezető hozzátette: már túl vannak egy próbaüzemen, a hivatalban pedig le is kapcsolták a gázkazánt. A kiépített távvezeték segítségével a helyi idősek otthona mellett a polgármesteri hivatal épületét is ezzel a módszerrel tartják melegen a településen. A központi fűtési rendszerekre a távvezeték-hálózatot hőcserélővel csatlakoztatták. Az önkormányzatnál keletkező fás szárú növényzet mellett a korábbi években több életveszélyes fát is kivágtak, amelyek körülbelül két évre elegendő tüzelőanyagot biztosítanak a nagyközségnek.

– A hosszú távú utánpótlásra is gondolunk, az elmúlt időszakban akác- és szilfákat ültettünk, valamint további fásítási programot is szervezünk – hangsúlyozta a település vezetője.