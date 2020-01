Hullámzó tempójú, de ásatásokban gazdag évet zártak a régészek

Nehezen induló, de a végére feszített tempójú, ásatásokban gazdag évet zártak megyénk régészei. 2019-ben sikerült több, még az előző évben elkezdett feltárással is végezniük, ugyanakkor belefoghattak több, 2020-ra áthúzódó új munkába is. Erről beszélgettünk Kelemen Angéla régésszel, a Damjanich János Múzeum osztályvezetőjével.

Sajnos tavasszal és a nyár elején a régészeti megfigyelések mellett szinte semmi ásatási munkánk nem akadt, viszont a nyár végére sorra kaptuk a megbízásokat. Végül így gazdag évet zártunk. Szerencsére a szárazabb őszi időjárás is a kezünkre játszott ebben, így a tél közeledtével nehezebbé vált a munkánk, de sikerült kitartanunk – foglalta össze röviden az évet a szakember.

– Amint megtudtuk, tevékenységük jelenleg szinte teljesen a megyében folyó beruházásokhoz kötődik, így azok munkamenetéhez kellett igazodniuk. Megrendelőik ugyan mindig figyelemmel voltak rájuk, de gyakran elhúzódó kisajátítási és egyéb műszaki problémák miatt csúsztak az évre tervezett munkáikkal. Ettől függetlenül a régészek még a nyáron elvégezték a Jászberény-Észak elkerülő útnál a feltárandó terület nagyságát felmérő próbafeltárást, de maga az érdemi munka csak novemberben kezdődött el a területen. Sajnos itt az is nehezítette a dolgukat, hogy a járható utaktól eléggé messze voltak a lelőhelyek, ami az ősszel már rövidülő nappalok mellett szintén hátráltatta a munkájukat.

– A jászberényi elkerülő út így 2020-ra csúszik át, egy szárazabb időszakra, mivel december másodikán sok hó esett, ami meg is maradt, a beruházó is belátta, hogy csak az év elején tudunk visszamenni. Emellett Polgár Zoltán és Mali Péter régészek besegítettek a szentendrei Ferenczy Múzeumnak az M 4-es út abonyi szakaszának régészeti munkáiba. Bár ez a terület, mivel Pest megyében van hozzájuk tartozik, de a nagy távolság miatt rendszeresen igénylik a közreműködésünket. Októberben pedig elkezdődött egy gázvezeték fektetéssel kapcsolatos beruházás nagyon hosszú, a szandai réttől Mezőtúrig nyúló feltárási munkája. Az előzetes régészeti dokumentáció alapján és abból, hogy a nyomvonal sok emberi megtelepedésre alkalmas magas partot vágott át, sejtettük, hogy itt is bő leletanyagra számíthatunk. Mivel a kivitelező és a beruházó is nagyon korrekt volt, így három hét alatt hat lelőhelyen is tudtunk feltárást végezni. A szokásos szarmata telepek mellett itt volt egy Mali Péter által feltárt gyönyörű avar sírunk, Polgár Zoltán szarmata emlékekkel együtt egy szép újkőkori telepet tárt fel, Kengyelnél pedig késő középkori, Árpád-kori településnyomokat találtunk.

– Volt-e befejezett ásatásuk az elmúlt évben?

– Igen. A 2018-ról átnyúlt várásatást sikerült Kertész Róbertnek a nyár végére befejeznie, holott őt erősen akadályozta a tavaszi szeszélyes időjárás. Amikor kiment dolgozni rendre eleredt az eső, meg kellett várnia, hogy felszáradjon, s ez többször megismétlődött egymás után. Ott megtörtént a megtartandó épületrész téliesítése. Ezt a török kori kaszárnyarészt beépítik majd az ott épülő rendezvényközpontba, így állandóan látható lesz a jövőben. Ősszel Besenyszögön is volt még egy munkánk, azt már Kovács Péter be is fejezte.

– Ha rangsorolnia kellene, mit tekint az elmúlt év legszebb leletének?

– Vannak gyönyörű leletek, amik a nagyközönségnek nem annyira látványosak, de a tudomány számára fontosak. Laikus szemmel nézve falrengető lelet ugyan most nem akadt, de azért volt olyan, amire csettintenek a honfoglalás korával foglalkozó szakemberek. Ez egy érdekes történet. Az év elején, mint területileg illetékes múzeumot megkeresett bennünket a Pázmány Pétert Tudományegyetem egyik vezető régésze dr. Türk Attila, akinek a honfoglalás kora a szakterülete. Egy magát megnevezni nem akaró személy Tiszaszentimre határában honfoglaló leleteket talált egy homokdombon, azokat adta át neki. Az oda szervezett ásatáson velünk együtt tárt fel néhány honfoglalás kori sírt, melyek nem voltak túlzottan gazdagok, s részben el is pusztultak a idők során, de a beszolgáltatott övgarnitúra darabjai, melyeknek a hiányzó részeit a fémkeresősök segítségével sikerült a szántásból összeszedni, nagyon szépek. Ezeket ide hoztuk be a szolnoki múzeumba, itt fotózták, s majd Türk Attila fogja leközölni őket.

– Ezek szerint a fémkeresősök továbbra is együtt dolgoznak Önökkel.

– Nem ásunk nélkülük, van olyan emberünk, aki minden ásatáson ott van. A várásatáson is sok önkéntes fémkereső dolgozott, nagyon egészséges kapcsolatot ápolunk velük. Régész felügyelete alatt, szakmai kontroll mellett dolgoznak. Lelkesek, bármikor hadra foghatók, rengeteg gyönyörű lelet került be a múzeumba a segítségükkel. Korábban a feltárásoknál letakarított termőtalajt, a humuszt nem vizsgálták, a fémkeresősök révén örömteli változás történt ezen a területen. Az elmúlt évek során rengeteg olyan leletet mentettek meg, melyek nélkülük rejtve maradtak volna.

– Milyen esemény volt még a régészeti osztály életében, amire szívesen emlékeznek?

– Bár nem tartozik szorosan az ásatásokhoz, de Kovács Péter szervezésében volt egy sikeres konferenciánk is Évezredek a Közép-Tisza mentén, melyre az egész országból számos neves kutató érkezett jó témákkal. Valamint nyár elején Mali Péter és Hegedüs Gabriella rendezett időszaki kiállítást Földrejtette kincsek címmel a Felső- és Közép-Tiszavidék késő bronzkori kincsleleteinek bemutatására, amit szintén nagy érdeklődés övezett.

– Várhatóan milyen munkáik lesznek 2020-ban?

– A jászberényi elkerülő út által érintett lelőhelyek megelőző feltárása mindenképpen ennek az évnek a munkája lesz. Emellett a szolnoki Kombájn úton fog egy kft. építkezni, az ottani feltárással kezdjük az évet. Az még ezután derül ki, hogy mekkora területet érint majd a feltárás. Fogunk dolgozni Fokorúpusztán is, ahol az M4 hídja épül Tiszapüspöki felé. Ott jövőre árvízvédelmi munkálatok miatt egy töltésáthelyezés készül, a töltés vonalában már voltak próbafeltárások, s idén kezdődik a nagyobb munka. Megbirkózunk a ránk váró feladatokkal, mivel hat régész és egy gyűjteménykezelő van státusban az osztályon. Kovács Péter, Mali Péter, Cseh János, Polgár Zoltán, Kertész Róbert, Hegedűs Gabriella, Madaras László, s mellettük van még három szerződéses munkatársunk. Így minden feladatot fennakadás nélkül el tudunk majd látni.

– Illegális kutakodók nyomaival találkoztak-e az elmúlt év során?

– Az ásatásokon szerencsére velük eddig nem futottunk össze, bár erre mindig van lehetőség. Ahol lehet, azért van éjjeliőr, aki figyeli a területet.