Hungarikum rózsák virulnak Merenáné Pelchoffer Erzsébet kertjében

Telis-tele van virággal a falvai Merenáné Pelchoffer Erzsébet kertje. Ő maga sem tudná megmondani, hány virágot nevelget. Csupán rózsából százhatvan tő virít a portán, sőt, még a ház előtt a vízelvezető árok mentén is. Látszik, hogy a növényeket értő kezek ápolják – a rákóczifalvi hölgy nem akárhol, hanem Szőregen, Európa egyik rózsanemesítő fellegvárában tanulta el a virágápolás fogásait.

Tulipán, nárcisz, liliom, krizantém, írisz, kardvirág, szegfű, muskátli, leanderek… – felsorolni is hosszadalmas, miféle virágok „lakják” a szépen gondozott kertet.

Erzsébet már hetvenöt éves, de nap mint nap fáradhatatlanul serénykedik növényei között.

– Annyi munka van most, hogy rengeteg! Van, hogy már reggel ötkor kimegyek kapálni. Majdnem ezer négyzetméter a kertem, hátul van veteményes is, de abból is „leloptam” egy részt a virágoknak. Nem egyszerű ekkora kertet rendben tartani, minden időmet kint töltöm – mesélte Erzsike.

– Tavaly az összes tulipánt kiszedtem, ideje volt újítani, mert már nem nagyon virágoztak. Újraültettem.

A tulipánok ugyan már elvirágzottak, de mint mutatta, a hagymák közé ültetett egyéb virágfajták is nyiladoznak. Úgy véli, most is ráférne a kertre az átrendezés, de sajnálja megbolygatni.

A nyugdíjas hölgy tizennégy éve él ebben a házban, azóta szépítgeti saját kis botanikus kertjét, de már előző lakhelyén is virágzott a portája. Belépve a házba, a falról is virágai köszönnek vissza: mint mesélte, többen is fényképezték már a nyíló virágokat, és a képeket elküldték neki.

– Eleinte katalógusból rendeltem a virágokat, de már én szaporítom őket. Magam tanultam meg, hogyan kell a növényeket gondozni, gyümölcsfaiskolában dolgoztam kertészként. Kitűnőre vizsgáztam belőle, pedig eleinte azt sem tudtam, mi az a katlankorona, az őszibarack koronaformája. Tizenöt évig dolgoztam a helyi téeszben, ott megtanultam a szemzést. A kilencvenes-kétezres években pedig Szegeden, Szőregen én szemeztem az összes rózsát. Ott elsajátítottam, hogyan kell őket gondozni, megismertem a fajtákat. Volt, hogy nem pénzt kértem a munkáért, hanem szemzőgallyakat. A kertember virító rózsák is innen valók. Ismerem mindegyiket, ma is tudom mindnek a nevét. Több olyan fajtám van, amiből már Szőregen sem található, ma már más fajtákat nevelnek – árulta el Erzsébet.

Rózsái így már csak azért is különlegesnek mondhatók, mivel a szőregi rózsatő az idei évtől hungarikumnak számít. Erzsike egyébként nem csak saját portáján gondoskodik a virágokról. Önkéntes munkában ő tartja rendben a köztéren és a polgármesteri hivatal udvarán lévő rózsákat, de a templom melletti futó­rózsaudvart is ő szépítgeti. Virágok iránti szeretete régi keletű: már édesanyja is mindig nevelgetett rózsát. Erzsébet két gyermeke is virágkedvelő, bár csak egyikük él kertes házban, ahol maga is nevelhet. Virágot.