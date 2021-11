Húszéves fennállását ünnepli a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

A múlt emlékeit felvonultató tárlattal emlékeztek meg a jeles évfordulóról.

Ezt ne hagyja ki! Tornyosulnak a megválaszolatlan kérdések a Városháza-ügyben, Bajnai és Karácsony is hallgat

Diavetítő, szalagos magnetofon, lemezjátszó – e régi eszközökkel legtöbb kisgyerek először találkozott a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda tárlatán. Az intézmény húsz éves fennállását ünnepli, a jeles évfordulóra pedig óvodatárlati kiállítást rendeztek be a foglalkoztatóban.

Az említett tárgyakon túl több évtizeddel ezelőtt használatos szemléltető eszközöket, mágneses táblát, játékokat, mesekönyveket, módszertani kiadványokat, újságokat, de még egykori bútorokat, evőeszközöket, és rengeteg fényképet is sikerült az alkalomra összegyűjteni.

Baloghné Lakatos Márta óvodavezető felidézte, 2000-ben adták át ezt az óvodát, innentől Égszínkék Óvoda a nevük. Ezt megelőzően egy másik épületben folyt óvodai nevelés.

A születésnapot minden évben megünneplik, sajnos idén a Covid közbeszólt, pedig készültek a gyermekek és az óvónők is ünnepi műsorszámokkal. Beszerezték a születésnapi bulihoz a kék lufikat is, a meghívókat is kiküldték, de sajnos a járvány miatt el kellett halasztaniuk a mulatságot. Nem végleg, valamikor tavasszal szeretnék megtartani.

A tárlatot azonban összeállították, a régi kellékeket egyébként is elraktározták, készülve egy hasonló kiállításra, az óvodában ugyanis nagy hangsúlyt helyeznek a hagyományőrzésre. Nem csak az elmúlt húsz évből, de jóval korábbról is maradtak fenn emlékek. Például egy negyvenes években óvónő által használt hegedű is előkerült. Egykor itt dolgozó óvónő is adott a tárlati anyaghoz régi játékokat, behozta párnáját, takaróját.

A múlt emlékeit rengeteg fénykép is őrzi, amire nem csak a gyerekek, de a szülők is rácsodálkoztak, felismerve kiskori önmagukat.