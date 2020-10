Húszmillióra faragták le a bevételkiesésüket Berekfürdőn

Tavasszal a fürdő zárva tartása miatt ötvenmillió forint árbevétel-kieséssel számolt Perge József, a Berek-Víz Kft. ügyvezető igazgatója. Éppen ezért, ahol lehetett, takarékos módra álltak át. Végül milyen szezont zártak? – kérdeztük az év végén nyugdíjba vonuló vezetőt.

– Elmondhatom, hogy rövidebb idő alatt, de hasonló pénzügyi helyzetbe kerültünk, mint egy évvel ezelőtt. Most magasabb volt a belföldi vendégforgalom, nagyon sok új fürdőző érkezett hozzánk. A májusi részleges újranyitáskor a gyógymedencék még nem üzemelhettek, ezekkel egészen június 22-éig várnunk kellett. Sajnos a nyitást követő hetek az esős, hideg időjárás miatt nem kedveztek nekünk, az igazi klasszikus vendégforgalom július első hetében indult el. Onnantól kezdve a kempingben és a strandon is folyamatosan emelkedett a létszám. Olyannyira, hogy augusztus 21-én a kempinget be kellett zárnunk a beérkező lakókocsik előtt, mert telt házunk volt. Csak akkor tudtunk új vendégeket fogadni, amikor a százhúsz lakókocsi közül valamelyik elment – mondta a szakember.

– Szeptember 1-jével bejött a határzár, előtte sok lengyel, német vendég még gyorsan átjött, de a többség otthon maradt, pedig október közepéig német és lengyel lakókocsis, lakóautós vendégeink is szoktak lenni. Akik jöttek, szep­tember végéig maradtak. Most hét közben a fürdőt a nyugdíjasok és a gyógykezelésre járók látogatják, hétvégén jönnek a családok – avatott be Perge József, aki arról is szólt, hogy a bevételkiesés csökkentésére igénybe vették a kormány által nyújtott támogatásokat, hogy a dolgozókat megtarthassák.

– A teljes nyitás után a létszámot tizennégy fővel hetvenhétre emeltük, és tíz diákmunkást is foglalkoztattunk. A jó nyári szezonnal sikerült a bevételünket növelni, így a veszteséget lefaragtuk húszmillióra. Jelenleg a kék csempés medencét felújítjuk, jövő héten az iker medence is leáll, aztán csak a gyógymedence és a fedett üzemel – sorolta az ügyvezető igazgató, akinek év végén jár le a szerződése, és mivel elérte a korhatárt – 28 év túrkevei és bereki fürdővezetői múlttal a háta mögött –, megkezdi nyugdíjas éveit.

Ugyanakkor a közélettől nem vonul vissza, a Bereki Sportegyesület elnökeként továbbviszi az öt szakosztály irányítását. Emellett kertészkedik majd, és hódol szenvedélyének, a horgászatnak is.

– Úgy gondolom, gazdaságilag stabil lábakon álló céget adok át az új vezetésnek, sok fejlesztést hajtottunk végre, és a folyamatban lévőkről az új ügyvezetőt is tájékoztatom majd – hangsúlyozta Perge József.