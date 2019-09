Huszonöt megyei település kínálta portékáit a kiállításon

Takarosan elrendezett aprósütemények pihentek a mutatós kínálókosarakban. Másutt aprólékos csipkemunkák és pompás szőnyegek vonzották a tekintetet. Egy következő standnál friss zöldségek és gyümölcsök hívogatták a látogatókat. Felettük táblák, jelezve, hogy a megye mely településéről érkeztek a csábító portékák. Egyebek mellett ezzel találkozhattak azok, akik kilátogattak csütörtökön az őszi köntösbe öltöztetett Hild térre.

A megyeszékhelyen ötödik alkalommal rendezték meg a közfoglalkoztatási kiállítást. Idén különleges újdonság volt, hogy az eseményt a környezettudatosság köré szervezték. Ennek megfelelően a kiállítók komposztálható tálakban és csomagolóanyagokban kínálták településeik kincseit. A rendezvény fő célja az volt, hogy bemutassa a megyében működő értékteremtő közfoglalkoztatást. Ennek pedig a munkaerőpiacra gyakorolt hatásain túl a településfejlesztésben is igen komoly szerepe van.

A rendezvényt dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára nyitotta meg. Szavaiban kitért arra, hogy a közfoglalkoztatás nem csak valódi értéket teremt, de közösségépítő ereje is van. A továbbiakban dr. Berkó Attila kormánymegbízott osztott meg néhány gondolatot a jelenlévőkkel, valamint Szabó István alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket.

A kiállítás sok látogatót vonzott, óvodáscsoportok is érkeztek a standokhoz.

A legkisebbek érdeklődve figyelték a különleges termékeket, és szívesen hallgatták az elkészítésükkel kapcsolatos magyarázatokat. Persze leginkább a kóstolási lehetőségeknek örültek. Kalácsokból, kiflikből kerültek falatok az apró kezekbe.

A kézművesvásárt további programokkal színesítették. Így a helyszínre látogatók egyebek mellett vásári komédiások műsorát élvezhették, valamint betyárbemutatót láthattak, de néptánccsoportok fellépései szintén fűszerezték a műsort. A huszonöt kiállító standjai egészen késő délutánig várták az érdeklődőket.