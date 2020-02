Idei fejlesztéseikkel is gondolnak a családokra Kisújon

A kultúra igazodási pont, vallja Kecze István, Kisújszállás polgármestere, akit az új év beruházásairól, fejlesztési lehetőségeiről is kérdeztünk.

– Milyen fejlesztési lehetőségei lesznek idén az önkormányzatnak?

– Január végén elfogadtuk városunk költségvetését, ezzel együtt azt, hogy mire és mennyit költhetünk az év során, mennyi fordítható fejlesztésekre a közel 2,4 milliárd forintos költségvetésünkből. Néhányat kiemelnék az idei tervből. Az év legjelentősebbnek ígérkező beruházásának azok a kisgyermekes szülők örülhetnek leginkább, akik gyes, gyed után újra munkába szeretnének állni. Nekik építjük meg azt a korszerű bölcsődét a Kossuth utca–Piac utca találkozásánál, amely ötvenkét kisgyermek számára nyújt majd ellátást. E beruházásnak része egy 60–65 adagos főzőkonyha megépítése is, erre 520 milliós pályázati támogatást nyertünk.

– Az Arany és a Betyár utcákon lakóknak jó hír, hogy felújítjuk az útjaikat. Elbírálás alatt vannak a zártkerti útfelújítási pályázataink. A sportolni szeretőknek ajánlom figyelmébe azt, hogy folytatjuk az Erzsébet királyné liget sportparkjának bővítését, egy 400 méter hosszú, rekortán burkolatú futókört létesítünk itt. Az erdőtelepítés szívügyünk kell, hogy legyen, ezúttal a téglagyártól nyugatra eső részen folytatunk faültetéseket. Szeretnénk jobb feltételeket biztosítani a szegregátumban élőknek.

– Ez azt jelenti, hogy a márialakaiaknak egészséges ivóvizet kell biztosítanunk, a csorbaiaknak pedig a lakhatási körülményeik javításában fogunk segíteni. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. további fejlesztései is remélem, sokak örömét fogják szolgálni, részben a fürdőzőkét, részben az ott dolgozókét. A tervek kidolgozásának szakaszában vagyunk, de egy szabadtéri gyógymedence megvalósítása már karnyújtásnyira van.

– A képviselő-testület aktív pályázati munkát végez. Hogyan értelmezhetjük ezt?

– Egyrészt úgy, hogy maga az önkormányzat a pályázó, számos beruházásnak ily módon biztosítja a forrását. Másrészt pedig úgy, hogy maga is támogatást nyújt a helyi közösségeknek például rendezvényeik és nyári táboraik megvalósításához, székházaik működtetéséhez, helyi kiadványok megjelentetéséhez, sportprogramjaik támogatásához. A „Kisújszállás a Te otthonod!” című uniós pályázatnak köszönhetően a helyi, önkormányzat által elismert hiányszakmákban tanuló vagy dolgozó fiatalokat szintén pályázat útján támogatja képviselő-testületünk. Remélem, hogy ezeknek a pályázatoknak motiváló erejük van.

– Mint a „Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa” címnek?

– Igen, egyértelműen. Ez az elnevezés „igazodási pont”. Önmagunk helyének meghatározása. Üzenet, amely közösségi életünkben jelöli ki az utunkat. Tudatosan vállaljuk, hogy a kulturális értékek fontosak az életünkben. Örömmel látjuk, hogy nemcsak a szervezők nyújtotta kínálat, hanem a befogadó közönség is jól egymásra talált, sőt a környékről is sokan részt vesznek programjainkon. Ez az alapja sok értékes kulturális eseménynek, amelyek az elmúlt években megvalósultak.

– Mi várható a folytatásban?

– Amit itt is kiemelnék, az a március 7-én, immáron XIX. alkalommal megrendezendő Nagykunsági Hagyományőrző Bál, valamint az, hogy idén bővül a fesztiváljaink száma, és részben változik a tartalmuk is. Június 14-én Süsü Családi Fesztiválra hívjuk az érdeklődőket, július 25-én először rendezzük meg a Bagaméri Fagylalt Karnevált, augusztus 20–23-ig újra lesznek „Városnapok”, szeptember 19-én pedig Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra várjuk Kisújszállás és környéke lakosait. A folytatásban szeretnénk, ha kedves barátunk, a kisújszállási születésű Csukás István író és városunk között mind több és többféle kapcsolat lenne. Erre a legutóbbi jó példa a kisújszállási emlékeket összefoglaló versek és prózai írások tavaly, egy kötetben történt megjelentetése, Álmomban otthon jártam címmel. Ajánlom az olvasók szíves figyelmébe is.