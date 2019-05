Idén is lesz Európa-Nap a szolnoki Kossuth téren

Május 11-én, szombaton tartják az Európa-Napot a szolnoki Kossuth téren, melyet a Europe Direct Szolnok, az Európai Bizottság által az unió összes tagállamában működtetett információs hálózat szolnoki irodája szervez.

Ezen a napon az 1950. május 9-én létrejött Schuman-nyilatkozat évfordulójára emlékeznek, melyben Robert Schuman akkori francia külügyminiszter olyan új politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely révén a kontinens országai közötti háború elképzelhetetlenné válna.

Szombaton a Napsugár Gyermekház kézműves programjai és egész napos, európai népi játékok várják az érdeklődő családokat. Délután négy órakor kulturális séta indul a Verseghy Ferenc Könyvtár elől „Szolnok, a sokszínű európai város” címmel.

Az EU sátorban rejtvényekkel, fejtörőkkel, memória- és társasjátékokkal tudhatunk meg még több információt az unióval kapcsolatban.

Színpadi programok is lesznek, fellép többek között a Dalma Dance Club SE Szolnoki mazsorett és tánccsoportja, a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és AMI Corvinka Gyermek Táncegyüttese és a Free Feelings Hip-Hop Táncsoport is. Tizenöt órakor időkapszulát helyeznek el a megyei 15 éves fiatalok üzeneteivel megtöltve. Este hattól a The Hedgehogs, héttől pedig a Szimpátia Együttes zenél majd a színpadon.