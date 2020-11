Idén is megajándékozzák a szépkorúakat Kisújszálláson

Az önkormányzat minden decemberben ajándékkal kedveskedik a 75. életévüket betöltötteknek.

A polgármesteri hivatal így most arra kéri azokat, akik idén töltik, töltötték be a hetvenötöt, hogy december 15-éig juttassák el hozzájuk az erre a célra kiadott formanyomtatványt, hogy őket is megajándékozhassák.