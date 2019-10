Idén is sikeres volt a Magyarok Kenyere Program

Kilencedik éve töretlen sikerrel zajlik a Magyarok Kenyere Program.

A jótékonysági kezdeményezés révén évről évre több búzaadomány gyűlik össze a Kárpát-medence magyarlakta részein, melyet a rászoruló családokat segítő szervezetek kapnak meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezeténél hétfőn tartották az adományozó ünnepséget. Az eseményen elhangzott, Jász-Nagykun-Szolnok megyében az idei évben hatszáznegyvenhét gazda felajánlásának köszönhetően több mint százharminchét tonna búzát gyűjtöttek össze, ebből közel száz tonna liszt készül.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetének elnöke a rendezvényen felidézte a program indulásának kezdetét, és örömmel számolt be róla, hogy jelenleg már a hatszáz tonnát is meghaladja országosan a begyűjtött gabona mennyisége. Kiemelte, hogy az országosan megtermelt gabonamennyiség tíz százalékát megyénk adja. A búzánk nagyon jó minőségű, ebből kapnak a rászorulók is, és az adományozáson túl a nemzetgazdaságnak félmillió tonna exportárut is tudunk biztosítani.

– Az adományozás egy gesztus is egyben, mellyel szeretnénk a magyar nemzet tagjainak olyan összetartó erőt felmutatni, mely a határon túli magyarokkal is összeköt minket – hangsúlyozta a megyei NAK-elnök.

– Ez a kezdeményezés alátámasztja, hogy „egy vérből valók vagyunk” – méltatta a programot Szabó István, a megyeszékhely alpolgármestere. A határon túli magyarlakta vidékek gazdái is jelentős mennyiségű búzát ajánlottak fel. A kezdeményezéshez idén a tizenkilenc megye mellett tizenkét határon túli régió is csatlakozott.

A búzát a Szatmári Malom Kft. jászberényi malma őrölte, a beszállított adományból több mint kilencvenhatezer kilogramm liszt készült. Ebből négy tonna kerül Szolnokon a rászorulókhoz.

Részesült az adományból a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, a Karcagi Tankerületi Központ, a Főegyházmegyei Karitasz Központ és a Magyar Máltai Szolgálat megyei szervezete is. A lisztadományokat a támogatottak a tervek szerint október 17-én, csütörtökön veszik át a malomban.