Idén kistraktor is megkönnyíti a mezőgazdasági munkákat a faluban

A Belügyminisztérium tavaly év végén is díjazta azokat az önkormányzatokat, melyek a Start Plusz közfoglalkoztatási programjuk megvalósításában kiemelkedő szakmai munkát végeztek.

Hunyadfalva közel hatmillió forintos MTZ kistraktort vásárolt a Start Plusz díjjal járó tízmillió forint támogatásból, a maradék összegből pedig a munkagéphez csatlakoztatható pótkocsit, ekét, rendsodrót és hóeltakarításhoz tolólapot, továbbá a mezőgazdasági programjukban megtermelt, betakarított termények elhelyezéséhez egy raktárkonténert, valamint marhaetetőket is beszerzett.

– A traktornak nagy hasznát vesszük a mezőgazdasági munkák során. Legutóbb például már ezzel vágtuk és rendsodróztuk az állataink takarmányozásához, almolásához a szénát – számolt be róla Vékonyné Házi Eszter polgármester.

Jelenleg négy nagy és tizenkét kis bikát nevelnek, emellett két tehenet is tartanak, egyikük hamarosan elleni is fog. A tehenek tején további kis bocikat is terveznek felnevelni, szaporodik tehát az állatállomány, elkel az istállók körül is a gépi segítség.

A polgármester azt is elmondta, miután megvásárolták az eszközöket, munkába is fogták: a traktor vontatta pótkocsival hordták ki a lakosoknak is a szociális tűzifát. A traktort a közfoglalkoztatottak kezelik, egyelőre falugazdász-felügyelettel.

– Bevált a traktor, az MTZ-k egyébként is szinte elnyűhetetlen gépek. Erős, kicsi a fogyasztása, az alkatrész-ellátottsága is jó – foglalta össze Vékonyné Házi Eszter.