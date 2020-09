Idén közönség nélkül tartják a Prima gálát

Már hagyomány, hogy minden évben szeptember 16-án rendezi meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei szervezete a területi Prima gálát. A jeles eseményen vehetik át elismerésüket az adott év díjazottjai.

A rendezvény idén sem marad el, bár a koronavírusjárvány okozta helyzet ben a szervezők változtatásokra kényszerültek. Dr. Lits József, a VOSZ megyei elnöke arról tájékoztatta az érintetteket és az érdeklődőket, hogy az Operatív Törzs ajánlása alapján a járványügyi szabályok betartásával, maximális biztonsági intézkedések mellett, ám idén a nagyközönség kizárásával tartják meg a díjátadó rendezvényt az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

A szeptember 16-i, jövő szerdai gálán így csak a civil szférából érkező javaslatok alapján kiválasztott, kategóriánként legtöbb szavazatot kapott döntős jelöltek, a díjakat átadók és természetesen az ünnepi műsorban fellépő művészek, előadók lehetnek jelen.

Az ünnepélyes eseményt a Szolnok Televízió közvetíti Facebook-oldalán keresztül is, így online is követhető lesz a rendhagyó rendezvény. A gáláról természetesen az Új Néplap, valamint hírportálunk is beszámol.