Idén már nem futja újabb fejlesztésre, beruházásra Berekfürdőn

A jelenlegi számítások szerint év végéig mintegy 100–150 millió forintos önkormányzati- és fürdőbevétel-kiesés várható Berekfürdőben a vírushelyzet miatt. Így nem tudnak fejleszteni, csak a kötelező feladatok végrehajtására fordíthatnak összeget. Az önkormányzat kertészete és a feldolgozóüzem is nehézségekkel küzd – derült ki körképünkből.

– Az elmúlt hetek időjárásának köszönhetően a Berek-Víz Kft. által üzemeltetett gyógyfürdőnkben közelíti a korábbi nyarak forgalmát a napi látogatottság – mondja Molnár János polgármester.

– A mostani látogatottság anyagilag a fürdőnél sokat jelent. A zárvatartás alatt sem küldtünk el dolgozókat, a kormányzattól kapott állami támogatás kicsit segített, de a beruházásokra, fejlesztésekre félretett pénzünket, hatvan-hetven millió forintot elvitt a három hónap. Azzal a pénzzel, ami most befolyik a jó látogatottságnak köszönhetően, reményeink szerint tavaszig át tudjuk vészelni, de tartalékokat nem tudunk képezni. Molnár János szólt arról is, hogy az önkormányzatnál is nagyok a kiesések.

– Bár egy részét kompenzálásként megkapjuk, de az jóval kevesebb, mint amit terveztünk, hiszen a bezárt időre nem kapunk semmit, csak a szezon vendégéjszakái után. Számításaink szerint ez éves szinten a fürdővel együtt 100–150 millió forint mínusz, így nem lesz egyszerű a kötelező feladatokat sem végrehajtani. Az önként vállaltakra pedig nem lesz pénz. Fejleszteni, utakat készíteni nem tudunk, kátyúzni is nagyon nehezen – mondja a településvezető a jövőről.

Az önkormányzati Berekfürdő Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó- és Savanyítóüzemben Kolozsvári Patrik üzemvezető sem optimista, amikor az elmúlt időszakról kérdezem.

– Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy az utóbbi hónapok alakulhattak volna jobban is. A vírus miatt elrendelt intézkedések indirekt módon az üzem életét is megnehezítették. Bár nem álltunk le, és folyamatos termelésben voltunk, a felvásárlópiac jelentősen visszaesett az eddig megszokottól és az elvárttól. Mindezek ellenére reméljük, hogy a befektetett munkánk megtérül. Jelenleg a Berekfürdőben beindult nyári idegenforgalmi idény, valamint a korlátozások oldásának hatására eladásaink is újra növekvő tendenciát mutatnak, ami biztató a jövőre nézve – véli a vezető.

Az önkormányzat héthektáros kertészetében mindent megtermelnek, ami a feldolgozóüzemnek és a konyháknak kell, de a lakossági értékesítésük is folyamatos. Karsainé Erős Ilona agrármérnök irányításával több mint huszonöt féle zöldséget termelnek a dolgozók, akik több tonna termést már betakarítottak.

– Az elmúlt években az önkormányzat pályázatok segítségével már gépesített, öntözést épített ki, hogy minél kevesebb kézi erőre legyen szükség. Hiszen korábban húsz fölötti, most tizenegy fős létszámmal dolgozhatunk a Start közmunkaprogram keretében. Van azonban, amit továbbra is csak emberi erővel lehet végezni, így a szamócaültetést, a málnaszedést, a fóliákban a paradicsom és paprika gondozását.

Tavasszal több ezer tő virágpalántát is neveltek, ezek a közterületekre és a fürdőbe kerültek. Az uborka, a cékla, a káposzta és a paprika egy része már a feldolgozóüzembe került, de még van jócskán betakarítandó. Épp ezért a forróságban – vigyázva a dolgozók egészségére is – a munkaidő a hűvösebb, korai órákban kezdődik, tudtuk meg.