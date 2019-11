Idén még két új helikopter érkezik a szolnoki bázisra

Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn délután kettő óra körül két Airbus H145M típusú helikopter lépett be Magyarország légterébe Ausztria felől.

– A gépek már a Magyar Honvédség számára gyártott forgószárnyasak voltak, melyek időközben megérkeztek a szolnoki helikopterbázisra – ezt már Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka mondta kedden az M1 csatornán.

– A for­gószárnyasokat kutatás-mentésre, lövészetre, szállításra, különleges műveleti feladatokra és pilótaképzésre használhatják. A gépeket a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében szerezték be. Az eszközök mellé úgynevezett logisztikai programot is vásároltak, ami azt jelenti, hogy műszaki ellátásuk biztosított, és a pilótákat is kiképezték már – magyarázta Koller József dandártábornok.

A gyártóképzésén ötven pilóta és hatvan műszaki szakember vesz részt, ők kezelik majd a húsz helikoptert, amelyet a honvédség vásárol. Megtudtuk tőle azt is, hogy az Airbus H145M kétszázhetvennyolc kilométer per órás sebességgel képes repülni, és majdnem hatezer méter magasra lehet vele emelkedni.

Hozzáfűzte, annak ellenére, hogy egy könnyű helikopterről van szó, jelentős terhet is képes szállítani. Fegyverzetéről szólva megemlítette a húsz milliméteres gépágyút és a nem irányított rakétákat, ugyanakkor a helikopter felszerelhető lézeres irányítású páncéltörő rakétákkal is.

A pontos dátumot még nem ismerni, az viszont biztos, hogy további két helikopter már idén megérkezik Magyarországra, jövőre tizenkettőt szállít le az Airbus, 2021 végéig pedig a maradék négyet is megkapja a honvédség.