Minden megyei középiskolában elmaradnak a szalagavatók

A november beköszöntével eljött a szalagavatók időszaka. A koronavírus-járvány miatt azonban ezeket sem lehet akkor megtartani, amikor korábban szokták. Ezért sok helyen úgy tervezik, csak jövőre tartják meg a szalagtűzőket.

– Az őszi szalagavatókat minden középiskolában lemondták – erősítette meg Perge Ardienn, a szolnoki Viktória Szalon egyik alkalmazottja.

– Ugyanakkor sok intézmény abban bízik, hogy jövőre megtarthatják ezeket. Akad olyan megyebeli iskola, ahol már februárra ki is tűzték az új időpontot. Így a módosított dátumra tekintettel a ruha foglalóját természetesen át is tettük a jövő évre. Idén egyébként nálunk csökkent a forgalom a megszokotthoz képest, viszont sok kis esküvőt megtartanak a jelenlegi helyzet ellenére is. A nőknek az egyik legnagyobb álma egy gyönyörű ruha, amiből nem szeretnek engedni. Nekünk ez a nagy szerencsénk. A ruhák jelentős részét nem mondták le, inkább mindenki elhalasztja a foglalásokat egy másik időpontra. Nagyon sok új ruhánk érkezett idén, így felkészültünk a jövő évi eseményekre.

A diákok már várták az őszi szalagtűzőt, nem volt ezzel másként Munkácsi Dorina, a SZSZC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola végzős tanulója sem.

– Szerintem minden diák már a szalagavatóját is várja, amikor először belép a középiskolája kapuján. Ez jelenti számunkra a felnőtté válást, így igazán rossz érzés, hogy ez az esemény most elmarad – avatott be gondolataiba a diáklány, aki a kitűzés felemelő pillanatának elmulasztását sajnálja leginkább.

– Sokat jelentett volna, hogy láthassam a rokonaim, főleg édesanyám arcát, amikor a mellkasomra kerül a szalag. Bízom benne, hogy legalább a ballagásunkat megtarthatjuk majd – reménykedik Dorina.