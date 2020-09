Idén rekordokat döntött a nyári turizmus a Tisza-tónál

Rövid, de annál intenzívebb és forgalmasabb szezonon vannak túl a Tisza-tó térségében működő turisztikai szolgáltatók. Amilyen bizonytalanságot, kilátástalan gazdasági kihívást jelentett a tavaszi járványhelyzet, annál jobban sikerült a nyári főszezon.

A tavaszi hónapokban tetszhalott állapotba került a turizmus Magyarországon, ami sokakat kétségbe ejtett: mi lesz a továbbiakban? Vajon idén milyen lesz a nyári szezon? Május elejétől több lépcsőben oldották fel a járványügyi korlátozásokat, a gazdaság pedig ott folytatta, ahol a karanténidőszak előtt abbahagyta.

Látogatórekordokról szólt az idei nyár az abádszalóki Tisza-tó Strandon is. A szálláshelyekre már júniusban is nagy volt a kereslet, a strand látogatottsága pedig a következő hónapban ugrott nagyot.

– Még 2017-ben fordult elő, hogy egy nap alatt kétezer-nyolcszázhetvenegy fő váltott belépőjegyet a strandra. Ez idén augusztus 22-én dőlt meg, mikor egy nap alatt háromezer-ötszázkilencen fordultak meg nálunk – részletezte Kupai Kinga, a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Két hónap alatt hatvanezer embert fogadtak, ami az áthaladó kerékpáros-forgalmat is számolva, már hetvenötezer főt jelent. A szálláshelyek tekintetében is hasonló adatokról számolt be, körülbelül harmincszázalékos a növekedés a tavalyi szezonhoz képest.

– Az utóbbi tíz év legjobb szezonját zárhattuk, mind a kikötői szolgáltatások, mind a szállások tekintetében – értékelt hírportálunk érdeklődésére Nagy Krisztián, a tiszafüredi Albatrosz Kikötő és Kemping tulajdonosa. – Soha nem voltak ennyien, ami vélhetően annak köszönhető, hogy sokan nem merték külföldön tölteni a nyaralásukat. Kilencvenöt százalék volt a belföldi vendégek aránya. Idén rendkívül kevés külföldi turista járt nálunk, többnyire csak osztrákok.

Szeptemberben ugyan elmaradnak a szokásos csapatépítő tréningek, de az ősz is biztatóan indul. A hétvégéken már telt ház van, míg a hétköznapok változó foglaltsággal telnek. Érezhető, hogy elkezdődött az iskola.

– Október 10. és november 10. között már minden szállásunk foglalt, többnyire külföldi horgászok látogatnának el hozzánk, akik ebben az időszakban rendszeresen a Tisza-tóhoz járnak horgászni. A járványhelyzet miatt ezen időszak sorsa erősen kérdéses, de bízunk a legjobbakban – magyarázta.