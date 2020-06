Időbe telik, mire visszaáll a régi rend a megyei kórházakban

A koronavírus a kórházi vizsgálatok és műtétek várakozási idejét is befolyásolta. Van olyan beavatkozás, amelyre kilencszer annyit kell várni, mint a pandémia előtt. Megyénkben a szürkehályog-műtéteket és a járóbeteg-ellátáshoz tartozó hasi ultrahangvizsgálatot érintette negatívan a járvány, de a számítások szerint egy– két hónapon belül ezeknek a várakozási ideje is lecsökken a korábbi szintre.

Hazánkban harmincötfajta műtéti típus esetében van várólista, ez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben hét szakmát és összesen kilenc műtéti típust érint.

– Az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az egyes műtéti típusok, beavatkozások, vizsgálatok esetében a lehető legrövidebb legyen a várakozási idő. Ennek eredményeként a veszélyhelyzet kihirdetése előtt is az országos átlag alatti várakozási időre számíthattak az ellátási területünkön élő állampolgárok.

A szemészeti beavatkozásra várakozók száma megnövekedett az elmúlt időszakban, összesen 223 főre. Azonban a műtéti programok ütemezése alapján a szakma véleménye szerint egy-két hónapon belül ismét negyvenöt nap alá kerül majd az átlagos várakozási idő a szürkehályogműtétek tekintetében, a várakozók száma pedig ismét a töredékére csökken – válaszolta a várólistákkal kapcsolatos kérdésünkre dr. Bene Ildikó, a kórház megbízott főigazgatója.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból is kiderül, a legtöbb műtét esetében az országos átlaghoz képest a Hetényi Géza kórház rövidebb várakozási idővel dolgozik.

– Általánosan elmondható, hogy betegeinket hamarabb ellátjuk az országos átlaghoz képest, hiszen több esetben rövid az előjegyzési idő, mely a műtéthez szükséges előkészítő vizsgálatokat foglalja magában. Az onkológiai esetek ellátása, vagyis a kivizsgálás, műtét, kezelések, a járványügyi veszélyhelyzet idején és jelenleg is a jogszabályban meghatározott időkereteken belül történnek – hangsúlyozta a kórházvezető.

Hozzátette, a leghosszabb várakozási idő a járóbeteg-ellátáshoz tartozó hasi ultrahangvizsgálatoknál van, erre az előjegyzési idő egy-két hónap. Viszont ezt is csökkenti majd, hogy az elmúlt hónapban pályázati forrásból új, korszerűbb ultrahangkészülékeket szerzett be a rendelőintézet, amely a gyorsabb betegellátásban is segít.

Dr. Bene Ildikó elmondta, a műtők jelenleg is rendelkeznek szabad kapacitással, melyet a kórház megpróbál a lehető legjobban hasznosítani a zavartalan betegellátás érdekében.