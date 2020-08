Időkapszulára bukkantak a felújítási munkák során Tiszaföldváron

Évek óta nem használhatják a tiszaföldvári református templomot a helyiek, hiszen balesetveszélyessé vált. Azonban már elkezdték a felújítási munkálatokat, jövőre már újra istentiszteletet tarthatnak az épületben. A renoválás során elbontották a torony erkélyét, de időkapszulát is találtak a csillag alatti gömbben. A múlt kincséről és napjaink feladatairól is beszélgettünk Muzsik Tamás református lelkésszel.

Hét-nyolc éve használaton kívül van a főtéren álló református templom. A balesetveszélyessé nyilvánított épület helyett a gyülekezeti házban és az ószőlői templomban tartják az istentiszteletet. Áprilisban elkezdődtek a munkálatok, az 1788-ban épült templomot újítják fel.

– Teljes körű tatarozás zajlik, szinte csak a falak maradnak, gyakorlatilag a harangokon és az órán kívül mindent lecserélünk. Első körben leszedtük a régi bádogot a toronyról, ékeként új csillag került és így haladunk lefelé. A teljes tetőszerkezet és az álmennyezet cseréje is folyamatban van, de a belső elektromos hálózatot is újrahúzatjuk. A második ütemben szeretnénk, hogy legalább a liturgikus kellékek, így a szószék, az úr asztala is új festést kapjon. Tartjuk az ütemet, eddig nem merült fel olyan probléma, amire nem számítottunk – számolt be a munkálatokról Muzsik Tamás református lelkész, aki hozzátette, leghamarabb novemberre készülhet el az épület.

Öt évvel ezelőtt benyújtott állami pályázatból – százötvenmillió forintból – szépül meg az istenháza. – Minden fillérnek megvan a helye. A költségvetést ugyanis a korábbi árakhoz igazítottuk, így sok mindent nem tudunk megcsinálni, amit eredetileg terveztünk volna. A toronyóra sem fér bele, de jó lett volna a harangokat is felújítani – tette hozzá.

Nagy felháborodás övezte a munkálatokat. A torony erkélyét ugyanis lebontották.

– Az erkély akár maradhatott volna, ha nem lett volna vele annyi probléma, amennyi. Száztizennégy éves volt eredeti állapotában. Folyamatosan hullottak le róla betondarabok, amik szétverték a tetőszerkezetet. Mindemellett veszélyes volt az utcán közlekedőkre is. Funkciója sem volt. Felmerültek ötletek, például városi kilátó is lehetett volna belőle, de a mai szabályok szerint akadálymentes feljárót kellene biztosítani, ami nem kivitelezhető. Amellett, hogy költséges, a belső liftet a torony statikája sem bírná el – avatott be a részletekbe.

Az építkezés során a torony csillag- és zászlódísze alatti gömbben időkapszulát találtak, melyet a Tiszazugi Földrajzi Múzeum munkatársai is megvizsgáltak. A benne található fotót és a dokumentumokat jelenleg a szolnoki Damjanich János Múzeumban restaurálják.

– Az 1906-os fotó a templomot a főtérről fényképezve ábrázolta. Ott látszott, hogy akkor már megkezdődött a régi torony bontása. Az eredeti ugyanis egy emelettel kisebb volt. Úgy gondolta az akkori városvezetés, hogy egyszerűbb még egy szintet ráépíteni, mint egy önálló tűztornyot emelni, akkor épült az erkély is. Az időkapszulában volt még egy névlista is, ami felsorolta a város akkori egyházi és világi vezetőit – avatott be a részletekbe Muzsik Tamás.