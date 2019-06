Ifjú tudósok versenyeztek Kisújszálláson

A napokban tartották a városban a 31. Herman Ottó Biológiai Verseny országos döntőjét, mely ismét Kárpát-medencei döntő is volt egyben, tudtuk meg Ráczné Vatai Erzsébet tanárnőtől, aki szerint öröm, hogy ennek a rangos szellemi megmérettetésnek a határainkon túl is egyre nagyobb a népszerűsége. A döntőbe jutott diákok is egyre magabiztosabban, egyre felkészültebben szerepelnek.

– Örömmel nyugtáztuk azt is, hogy a hazai fiatalok között nem érződött a kis települések hátránya, szolgáljon erre bizonyítékul, hogy az 580 lelkes Rábacsécsényből érkező versenyző csak két ponttal szorult a dobogó második fokára – sorolta a tanárnő, akitől megtudtuk, hogy a háromnapos döntő nyitónapján a kiselőadásoké volt a főszerep. Szombaton igazi kiránduló időben indultak a diákok terepgyakorlatra Herman Ottó nyomán a Nagykunság és Tiszazug területén. A túravezető 29. alkalommal is dr. Tóth Albert tájökológus volt. A fegyverneki kunhalom vegetációjának megfigyelése után a versenyzők tisztelegtek a világhírű solymász Galántai Lelovich György sírjánál. Tiszaföldváron a Tiszazugi Földrajzi Múzeum kiállítását nézték meg, majd feladatokat oldottak meg. Ugyancsak maradandó emlék lett a diákoknak a sokszínűségével a Tiszakürti Arborétum. Hazaérkezve Kisújszállásra megbeszélték tanáraikkal a feladatok válaszait, hiszen a felkészítők külön busszal utaztak. Vasárnap az írásbeli feladatok megoldása után és az eredményhirdetés előtt, a Móricz Zsigmond Református Kollégium országos hírű Jermy Gusztáv Természetrajzi Szertármúzeum gazdag anyaga bűvölte el a versenyzőket és felkészítőiket.