Igazi családi vonás náluk a vidéki élet szeretete

Régóta gazdálkodik már tanyasi környezetben a Banai család, ahol a legifjabbak is szorgalmasan végzik az állattenyésztéssel járó feladatokat. Újszilváson arra kerestük a választ, milyen ilyenkor az élet egy csendes, a település zajától viszonylag távol eső birtokon.

– Bő húsz éve lakunk a faluban. Korábban viszont az újszászi erdő mellett éltünk, innen úgy hét kilométernyire – kezdte családja történetét a festői tanyasi birtokon Banai László.

Mint mondta, nem idegen családjától a vidéki lét, hiszen az előző lakhelyük is tanya volt. Ottani birtokukat azonban egy feketeföldes, saras terület övezte, emiatt a közlekedési lehetőségek sem voltak túl jók arrafelé. Így aztán az újszilvási tanyavilág mellett döntöttek.

Régi tanyájuk végül le lett bontva, mivel a tetőszerkezete elöregedett. – Azt az épületet még 1940-ben építette az édesapám! De már akkor is használt anyagból – emlékezett vissza a nagyapa.

Majd arról beszélt, a mostani tanyán bőven akad követője a mezőgazdasági munkákban. Menye, Banainé Bognár Enikő és unokái nagy lelkesedéssel vezetik a háztáji gazdaságot.

– Nagyrészt állattenyésztéssel foglalkozunk idekinn. Van ugyanis tizennyolc szarvasmarhánk és több sertésünk is a birtokon. Reggeleink az etetéssel indulnak, míg napközben a vízellátásra figyelünk.

– Este pedig ismét az etetés következik – vágott közbe Enikő. Miután elmondta, a jószágoknak egy időre megszűnt a bejárás, most mindegyikük a szabad ég alatt van a jó időben. Megtudtuk, az állatok javát saját célra tartják Banaiék. A hatfős családban ugyanis igencsak kelendő a jóféle házi húsétel.

– Tartunk egyébként tyúkot is a háznál, de a róka állandóan elviszi őket. Még a kerítésen is bemászik értük. Volt olyan eset, hogy egy éjszaka alatt harmincat is „lerendezett” – panaszolta a hölgy.

Kérdésünkre, miszerint év közben milyen az élet a csendes, faluszéli környezetben, Enikő és László hangsúlyozták, minden adott a nyugodt életvitelhez. Emellett a faluba sem probléma a bejutás. A zord idő okozhat csak apróbb gondokat. – Télen egy kicsit nehézkes a környéken, mivel nem nagyon tolják el a havat. Ettől függetlenül szépen megvagyunk! – mosolyodott el Enikő.

Gyermekkori szenvedély a gazdálkodás, a legifjabb családtagok is kiveszik a részüket a munkából

Banaiéknál a legifjabb családtagok – László, Dániel és Bence – is alaposan kiveszik a részüket a feladatokból. Dániel mezőgazdasági gépésztechnikusként számos otthoni, gépi munkát is elvégez.

– A ház körül korábban is mindent megcsináltunk, ami adódott. Szántottunk-vetettünk. Hatéves koromban történt meg velem, hogy kiszöktem a nagy melegben a kocsi platójára, hogy márpedig én aratni megyek. Mezítláb álltam a felforrósodott vason, de végül csak kimentem. Útközben vették észre, hogy meglógtam… – osztotta meg lapunkkal az egyik gyermekkori élményét a fiatalember.