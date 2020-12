Igazi mágussá vált legújabb könyve írása közben Katona József

A természetfeletti térben játszódó Spirituális szerelem megjelenése után eltelt néhány év, és mostanság látott napvilágot az urban fantasy műfajban íródott Mágus.

A szerző, Katona József írói munkássága alig hét évre vezethető vissza. Tisztelve a magyar drámairodalom kiemelkedő alakját, a félreértésekre is okot adó névazonosság miatt ekkortájt vette fel az angolszász hangzású és fordítású J. Soldier írói álnevet.

Az eredetileg pécsi származású szerző a 2010-es évek elején Szolnokon indította el szellemi misszióját, ekkor és itt adott ihletet első művéhez és későbbi munkásságához is párja, Tünde.

– Pécs hatalmas és nagyvárosias, Szolnok szép, áttekinthető, bármikor gyalog is körbejárható, a gyönyörű folyóival együtt misztikus. Elgondolkodó, ábrándozó lényeknek kitűnő közeg. A nyugalom szigete. Én a múzsámmal együtt itt kaptam egy modern álomvilágot, melyben minden erőfeszítés nélkül alkothatok – vélekedett mai otthonáról az író.

– Legújabb könyvem tartalmához Tünde egyik ismerőse járult hozzá. Amikor vendégségben voltunk a Holt-Tisza-parti házukban, feltűnőek voltak számomra a spirituális és misztikus bútorok, illetve berendezési tárgyak. Aztán kiderült, hogy a tulajdonos mágustanfolyamra jár. Azonnal megéreztem a kapcsolódási pontot, és egyrészt magam is beiratkoztam egy mágusképzésre, továbbá nekiláttam legújabb könyvemnek. Mi más is lehetne a címe, mint Mágus – avatott be új szerzeményének születéstörténetébe J. Soldier.

József egy időben a nagyvilágot járta, tapasztalatokat gyűjtött. Hosszabb időt töltött el az Egyesült Királyságban, Ausztriában és Németországban.

Az ott szerzett élményei adnak témákat fantáziadús, ám cseppet sem utópisztikus kalandregényeinek, melyek közül kettő már az olvasók elé került. További három (Balatoni nyár, Alaszka, Egyiptom) egyelőre a fiókban várja a megjelenést, míg A várúrnő című minisorozata az internetes közösségi oldalán követhető.