Így kell biztonságosan végigbulizni a fesztiválszezont

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a szabadtéri rendezvények, melyeken igen nagy létszámú látogatókra lehet számítani. A megyében is javában zajlanak a fesztiválok, hiszen ez a nyaralás és motoros találkozók időszaka. Nem árt azonban megfogadni néhány tanácsot.

A felhőtlen kikapcsolódást, pihenést, szórakozást könnyen tönkreteheti egy baleset vagy tűz. A biztonságunk és a zavartalan pihenésünk érdekében tisztában kell lenni az erre az időszakra leginkább jellemző veszélyekkel és a baj megelőzésének lehetőségeivel.

Ha az időjárás indokolttá teszi, le kell állítani a bulit

Egy szabadtéri rendezvény megrendezése igen komoly munkával jár mind a szervezők, mint a hatóságok részéről. A katasztrófavédelem hatósági szakemberei folyamatosan ellenőrzik a rendezvények biztonságát, valamint már a tervezési szakaszban is részt vesznek, hogy a fesztiválozók a lehető legnagyobb biztonságban szórakozhassanak.

Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő hírportálunknak elmondta, hogy az egyik legfontosabb biztonsági előírás, hogy a látogatók veszély esetén a lehető leggyorsabban el tudják hagyni a helyszínt. Ezt segítik a minden pontból még éjszaka is jól látható menekülési útirányt mutató táblák, kijelzők. A húszezer négyzetméternél nagyobb területen, vagy tízezernél több látogatót fogadó rendezvényeken kétméteres, jól látható helyeken felállított kivetítőkön mutatják be, hogy mit kell tenni veszély esetén. Ezeken a rendezvényeken a kiürítésre, menekítésre vonatkozó információkat a szervező a rendezvény honlapján elektronikusan letölthető formában is közzéteszi.

A fesztiválokon megfelelő létszámú és felkészített biztonsági személyzet áll rendelkezésre, veszély esetén az ő utasításaikat kell követni. A katasztrófavédelem, a meteorológiai szolgálat és a fesztiválok szervezői folyamatos kapcsolatban vannak. Ha az időjárás indokolttá teszi, akár le is állítják a rendezvényt.

Esernyő helyett inkább esőkabátot használjunk!

– Az ilyen rendezvényeken kevés az árnyék, ezért mindig legyen nálunk naptej, sapka és ivóvíz. A sátrat csak a kijelölt helyen szabad felállítani, és figyeljünk rá, hogy a sátor felett és annak közelében ne legyenek instabil tárgyak, veszélyes fák. A sátrat sátorvasakkal, cövekekkel megfelelően rögzíteni kell, hogy a szél ne tudja felkapni azt.

– Az eső önmagában nem veszélyes, viszont ha tömegben esernyőt használunk, az már balesetet okozhat. Aki nem akar megázni, vigyen magával esőkabátot, az esernyőt pedig hagyja otthon. Egy gumicsizma is hasznos lehet azoknak, akik több napot töltenek egy fesztiválon – tanácsolta Németh Ádám.

– A szabadtéri rendezvényeken mindig a tömeg jelenti a legnagyobb veszélyt, ami a tolakodástól nem fog eloszlani. Vihar, vagy bármilyen baj esetén nem szabad pánikba esni és másokon átgázolva menekülni, hanem a biztonsági személyzet utasításait kell követni. A helyszínt pedig a menekülési útvonalakon lehet a leggyorsabban és legbiztonságosabban elhagyni. Közben azonban ne feledkezzünk meg másokról sem, figyeljünk egymásra, így elkerülhetőek a balesetek. Szintén fontos, hogy nem szabad a kiáramló tömeggel szemben haladni, inkább a tömeg szélén haladva próbáljunk meg kiválni belőle – tette hozzá.

Vízpartokon leggyakrabban a hirtelen jött viharok jelentenek veszélyt, ezért mindenki figyelje az időjárási figyelmeztetéseket, a nagy tavakon pedig a viharjelző rendszert.

Vihar idején senki ne meneküljön fa alá. Nemcsak a villámcsapástól kell tartani, hanem attól is, hogy a szélben kidőlhet a fa, vagy ágak törhetnek le. A színpad közelébe sem tanácsos menekülni. A színpadokon ugyan van villámhárító, de erős szél esetén balesetveszélyes lehet a felépített technika.

Csak a kijelölt helyeken szabad tüzet gyújtani!

Ne feledjük, a telefon nem csak arra jó, hogy fotózzunk és videózzunk vele. Ahelyett, hogy a közösségi oldalakon posztolunk, baj esetén segítsünk másokon, és hívjunk segítséget a 112-es segélyhívó számon. Szintén nagyon fontos, hogy ne akadályozzuk a tűzoltók, a mentők és a rendőrök szabad mozgását.

– Fesztiválokon csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani. Grillezés és sütögetés helyett válasszuk a számos étkezési lehetőség egyikét. A fesztiválok területén a tűzvédelmi előírások megismerése és betartása kötelező. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni. Fontos tudni, hogy a magától elaludt és a sikeresen eloltott tüzet is jelenteni kell – hangsúlyozta a szóvivő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a felgyülemlett szemetet ne hagyjuk a helyszínen. Nemcsak a szervezők, hanem a környezetünk is hálás lesz, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot.

Vigyázzunk a zsebesekkel!

Ha messzebbre kell utazni egy-egy fesztiválra, számítsunk rá, hogy a hőség és a hétvégi forgalom növekedése miatt több a baleset, ami torlódáshoz és hosszabb várakozáshoz vezet. Ezért is lényeges, hogy mindig legyen nálunk elég folyadék.

– Ha megállnak az autóval, lehetőleg ne napos helyen tegyék azt. Ha az álló gépkocsiban gyermek vagy házi kedvenc marad, véletlenül se hagyják őket bezárva, felhúzott ablak mellett, mert a felforrósodott utastérben ennek akár életveszélyes következményei is lehetnek – tudtuk meg Vojter-Szabó Zita megyei rendőrségi szóvivőtől.

– Ne feledjék, ha alkoholt fogyasztottak, válasszák a tömegközlekedést, a taxit vagy a gyaloglást. Ne sodorják veszélybe magukat és a többi közlekedőt az ittas járművezetéssel! – fűzte hozzá.

A nagyobb tömegeket vonzó eseményeket a „zsebesek” kifejezetten kedvelik, ezért fokozottan figyeljünk értékeinkre is.

– Az okmányokat, a pénztárcát, a mobiltelefont célszerű egymástól elkülönítve a kabát belső zsebébe vagy a táska belső rekeszeibe rakni. Iratait lehetőleg ne a pénztárcájában, a bankkártyáját pedig soha ne a hozzá tartozó PIN-kóddal együtt tárolja – sorolta az intelmeket Vojter-Szabó Zita.

– Ne vigyen magánál sok készpénzt, de ha mégis, egymástól elkülönítve tárolja a nagyobb címleteket. A hátizsákok, vállra akasztható táskák egy koncerten nem biztonságosak, ezért tartsa őket a teste előtt.

A rendőrség praktikus tanácsai fesztiválozó fiatalok számára