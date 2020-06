Ijesztő méretűek lehetnek, de nem bántanak a tőrösdarazsak

A darazsak nem tartoznak a legkedveltebb rovarfélék közé. Köszönhető ez leginkább fullánkjuknak, az emberek többsége megtapasztalta már ugyanis, hogy szúrásuk kimondottan kellemetlen, fájdalmas. Pedig darázs és darázs között is nagy a különbség, és korántsem minden fajuk agresszív. Ez idő tájt rajzik Európa legnagyobb termetű darazsa, a négy és fél centiméter hosszú tőrösdarázs, melynek példányaival megyénkben, többek között Szolnokon is találkozhatunk.

Barta Ildikóék nemrég a Zagyva mentén sétálva akadtak össze a jól megtermett rovarokkal.

– A folyó mellett, egy alacsony facsoportnál megállva kaptuk fel a fejünket a hangos zúgásra – idézte fel a találkozást Ildikó.

– A kislányom meg is ijedt, főleg, mikor láttuk, hogy négy-öt darázs körülöttünk kering. Mi is meglepődtünk, hogy milyen nagyok. Azt hittem, lódarazsak, mondtam is, hogy jobb, ha odébbállunk, mielőtt összeszurkálnak minket. Velünk volt édesapám, ő hívta fel rá a figyelmem, hogy ezek védett tőrösdarazsak, és nem szoktak csak úgy emberre támadni. Mutatta is, mikor leszállt egyikük egy korhadt ágra, hogy milyen jellegzetes négy sárga folt virít a potrohán.

Tóth Gábor nemrég egy besenyszögi rokonlátogatás során láthatta a jókora darazsakat.

– Egy ismerőssel sétáltattunk kutyát. Kisütött a nap, a holtág partján mászkáltunk, és egy gazosabb helyen tűnt fel, hogy a virágzó szamártövis körül mennyi rovar meg lepke repked. Ott volt két hatalmas darázs is. Korábban egy tévéműsorban láttam a tőrösdarazsakat, ezért ismertem fel, hogy mifélék. Egyébként elég ijesztően néznek ki, még jó, hogy tudtam, nem veszélyesek. Itt is elrepültek, amikor a kutya feléjük kapkodott – számolt be élményeiről Gábor.

Urbán Sándor, a Jászkun Természetvédelmi Szervezet elnöke is többször találkozott már a szóban forgó teremtményekkel.

– Szoktam látni őket, bár én főként a madarakat és a növényeket figyelem. Nem gyakori rovar. Sokfelé járok, de például Jászberény határában, Cserkeszőlőnél, Tomajmonostorán találkoztam velük, és Szolnokon is előfordulnak – nyilatkozta a természetvédő.

Ez a darázsfaj kifejlett állapotában nektárral táplálkozik, és meglehetősen békés, nem agresszív rovar. Egyedei párkeresés és peterakás idején rajzanak korhadó fatuskók környékén. A szolnoki polgármesteri hivatal is kéri, hogy mindenki tartózkodjon az állatok bármilyen nemű zavarásától ez idő alatt.