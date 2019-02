Illegális parkolók okoznak gondot Martfűn

Változik a településkép védelmére vonatkozó szabályozás a városban. Ennek legfőbb oka, hogy egyre többen alakítanak ki családi házuk előtt vagy más helyeken parkolókat. Ha ezek a parkolók magánterületen lennének, nem lenne gond, csakhogy a lakosok közterületre építkeznek.

– A nem engedélyezett parkolók építése egyre nagyobb problémát jelent településünkön. Az illegális megállóhelyeket főleg családi házas övezetben, a belvárostól távolabb alakítják ki a lakók – mondja dr. Papp Antal polgármester.

A településvezető hozzáteszi: nem szabad összetéveszteni a kocsibejárót a parkolókkal. A kocsibejáró mindig a kapuval szemben található, és egy jármű behajtására alkalmas. Mostanában viszont az út mentén is építenek parkolókat a lakosok, meghagyva a kocsibejárót is. Sokszor ezek az épített parkolók több autó „befogadására” is alkalmasak.

Kérdés persze, kit és miért zavarnak az illegális parkolók, hiszen senkit nem akadályoznak a közlekedésben. Megtudjuk, eleve nem lehet zöldterületen parkolót kialakítani „csak úgy”, az ugyanis engedélyköteles.

Ami azonban nagyobb gond, hogy sokan betemetik az esővízcsatornát is, hogy legyen elég hely leállni a kocsival vagy a kocsikkal.

– Martfű elég sík terület, ahol az esővíz, ha nem tud elfolyni, belvizesedést okozhat – magyarázza a polgármester, aki szerint nem jó ötlet árkokat betemetni.

Megtudjuk, az illegális parkolók száma szerencsére még nem túl sok (pár tízes nagyságrendű), de az önkormányzat nem is szeretné, hogy ez a szám tovább emelkedjék.

Hangsúlyozzák: kocsibejárók építését engedélyezhetik, de parkolókét nem. Ezeket az előírásokat az önkormányzatnak be kell tartatnia, és ha szükséges, büntethetnek is. Erre még nem került sor és egyelőre egyetlen engedély nélküli parkolót sem kellett visszabontani.

– Egyelőre gondolkodunk azon, hogyan lépjünk. Hamarosan képviselő-testületi ülés elé kerül a téma – fűzi hozzá dr. Papp Antal.

Pápai Jánostól, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézőjétől megtudjuk, a lakosoknak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal „útügyi” hatóságától kell engedélyt kérni a magánparkolók építésére – azonban közel sem biztos, hogy az engedélyt megadják.

Sőt, még a kocsibejárót sem lehet kénye-kedve szerint megépítenie a helyieknek, ahhoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A tulajdonos pedig az önkormányzat.

Egy neve elhallgatását kérő lakos lapunknak azt mondta, a házuk előtt lévő parkolót réges-régen építették már, eddig nem volt gond vele, nem érti, miért csak most eszmélt fel az önkormányzat.

Pápai János szerint a legtöbb dilemmát valóban azok a magánparkolók jelentik, melyek több éve, akár egy évtizede épültek. Hiszen lehet, hogy az akkori építtető még engedélyt is kért és kapott valakitől, de azóta régen megváltoztak a szabályok. Valóban kérdés, mi legyen ezekkel az építményekkel.

Az ügyintéző hangsúlyozza: a parkolóprobléma nem csak Martfűt érinti, hiszen ugyanazok a szabályok érvényesek a megye, sőt az ország más településein is.

A martfűi képviselő-testület a jövőben mindezek figyelembevételével módosítja a településkép védelmére szóló szabályozást.

