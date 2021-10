Ilyen időjárásra számíthatunk pénteken a Jászkunságban

A délkeleti szél megélénkül.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a hajnalban képződött pára-, és ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre számíthatunk, legalább pár órás napsütéssel Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Napközben a levegő hőmérséklete 19 Celsius-fok köré emelkedik. A délkeleti szél megélénkül.

A portál azt is írja, hogy erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Záporok, zivatarok környezetében az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.