Nem napkeleti bölcselet, miszerint a karácsonyt megelőző advent heteiben megszaporodnak a jótékonysági kezdeményezések.

Jobban megnyílik az emberek szíve, vele a pénztárcája is, s adakozóbb a hangulat, mint az év megelőző hónapjaiban. Mikulás-előtől szenteste-utóig hegyet lehetne összehordani az adományokkal teli kis puttonyokból és cipősdobozokból.

Dicséretes hozzáállás mindazoktól, akik ilyentájt (is) adnak. Ám az sem új keletű megállapítás, hogy a szükség nem csupán ünnep táján nagy úr.

A rászorulók az év szürke hétköznapjaiban is nélkülöznek. Ezen hosszú, ünneptelen időben is vannak sajnos szegény sorsú, gyermekes családok, és betegségektől szenvedő, elesett, magányos emberek, akikről a karácsonykor adakozó is elfeledkezik.

Nem szemrehányás ez, mint inkább magamagamnak is szóló észrevétel. Miután a kis Jézus megszületett, az ünnepnapok elmúltával jönnek a fárasztó, dolgos köznapok, mikor is a hiánytól szenvedőknél kiürülnek a kis puttonyok és a cipősdobozok.

Az év végi ünnepkör idején felfűtött otthon melege az új esztendő elejétől kihűl, nagyobb baj, ha a szeretet lángja is kihuny.

Aztán lehet, megint egy egész évet kell várni, hogy elérkezzen újból az adakozások időszaka. Remélem nem így lesz, bár úgy érzem, ez ügyben nekem is van tennivalóm.