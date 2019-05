Íme, Martfű és Szolnok szabálytalan parkolásai

Olvasóink kitartóan küldik szerkesztőségünk részére az általuk készített, megyei parkolási bakikat megörökítő fotókat. Mi pedig nem maradunk restek, máris mutatjuk az újabb válogatásra összegyűlt darabokat.

Az első fotó a szolnoki Széchenyi városrészben, a Hild Viktor utcában készült.

Az a hatalmas X nagy valószínűséggel azért lett felfestve, hogy az autósok még véletlenül se állják el a lépcsőház bejáratát. Nos, a foglalkozás nem érte el a célját, olvasónk ugyanis azt mondja, ez itt mindennapos probléma.

A második képet a szolnoki Kántor utcáról küldte olvasónk.

Ez egy szűk zsákutca a belvárosi templom közelében, az utca elejére kihelyezett közlekedési tábla pedig azt jelzi, hogy a jobb oldalban várakozni tilos. Olvasónk leveléből az derült ki, hogy a sofőr nem tartózkodott az autó közelében, illetve az öt perc is bőven letelt, ezzel pedig nagyban megnehezítette az ott lakók udvarból történő ki- és beállását. Egy nagyobb járművel talán kár is lett volna próbálkozni.

Harmadik képünket a szolnoki Feslő-Szandai réten készítették.

Sajnos nem egyedi szituációval kellett szembenéznie olvasónknak, amikor a legtöbbször zsúfolásig telt parkolóban, üres helyet keresvén, ez a látvány fogadta. Vegyük még számításba azt is, hogy bizonyára a kép készítésekor is akadt még jó néhány így parkoló autó, és akkor már meg is van, hogy miért nincs soha hely.

Az utolsó fotó Martfűn készült, az egyik bevásárlóközpont parkolójában.

Nyilván senki sem akarja, hogy a frissen, szalonból vásárolt autójában egy másik közlekedő valamilyen módon kárt tegyen, de ez azért egy kicsit túlzás, nem?! Annyiból „nem vészes a szabálytalanság”, hogy legalább nem csúcsforgalomban parkolt le keresztben a sofőr. Bár, ki tudja, olyankor hogyan áll meg.

Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket, ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, továbbra is várjuk olvasóink fotóit.