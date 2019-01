Ingyenesen letölthető játék népszerűsíti Szolnokot

A várost népszerűsítő, okostelefonra és táblagépre is ingyenesen letölthető játékot hozott létre a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.

Az elsősorban fiatalokat megszólító alkalmazást egy helyi cég készítette el. A Szolnok 4U applikációban található feladatokon Szolnok kabalafigurája, Jonatán, a pelikán vezeti végig a játékosokat.

A pályák között a megyeszékhely turisztikailag is jelentős helyszíneivel találkozhat, aki letölti a játékot. Emellett a kultúrát és sportot kedvelőkre is gondoltak, hiszen a Damjanich János Múzeumban és a városi sportcsarnokban is kalandozhatnak a játékosok.

Az ötletgazdák az elméleti tudását is próbára teszik az érdeklődőknek, hiszen egy, a megyeszékhellyel kapcsolatos kérdéssort is létrehoztak. Ha valaki rosszul válaszol, akkor sincs semmi gond, hiszen megadják a helyes megfejtést, és így tanulhatnak is a játékból, akik kipróbálják. Napi és heti kihívásokat is lehet teljesíteni, melyekért a letöltők értékes tárgynyereményeket kaphatnak.